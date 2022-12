Psicodramma Brasile, l’italiano che può ‘rialzare’ la Seleçao

Chi rialzerà il Brasile dopo la durissima debacle in Qatar? Spunta il nome di un allenatore italiano.

Il Brasile era una delle candidate principali alla vittoria del Mondiale. Soprattutto per quanto visto nella prima fase della competizione, la squadra verdeoro sembrava davvero pronta ad arrivare fino in fondo e sfidare l’Argentina in una semifinale che sarebbe stata avvincente e come sempre particolare quando si parla del derby sudamericano. Eppure, a fermare Neymar ed i suoi in una partita clamorosa, è stata la Croazia di Modric. Si, proprio quel 37enne che riesce ancora ad incidere e trascinare una squadra dai valori tecnici importanti, ma dalla tradizione tutto sommato non cosi vincente. Non come quella del Brasile, chiaramente.

Il commissario tecnico Tite ha ballato l’ultima danza contro la Croazia (dopo la danza del piccione finita al centro delle polemiche), anche perchè è ormai assodato il fatto che non resterà panchina delle nazionale dopo una debacle cosi clamorosa. In pochi si aspettavano di vedere fuori il Brasile, soprattutto nella sfida contro una squadra ampiamente alla portata.

Eppure, come la storia insegna, quella dei calci di rigore è una roulette russa che può portare a risultati anche incredibili ed imprevedibili. E cosi Tite ha deciso di dimettersi, confermando come quello da lui guidato sia un ciclo ormai arrivato al capolinea.

Brasile, chi arriva dopo Tite? Un italiano per ‘rialzare’ la nazionale

Ed ora in patria si parla tanto di colui che andrà a prendere il posto di Tite, con l’arduo compito di rialzare una nazionale finita nuovamente in uno psicodramma concretizzatosi proprio nella sfida contro la Croazia. A chi verrà affidato questo compito? Sono diversi i nomi che si stanno facendo in questi giorni. Eppure, uno in particolare ha grande fascino, ha vinto ovunque e per alcuni sarebbe il profilo ideale per allenare il Brasile.

Un italiano, vincente ed abile a gestire gruppi di campioni. Carlo Ancelotti è finito prepotentemente in cima alla lista dei pretendenti per la panchina verdeoro. Anche per l’attuale allenatore del Real Madrid sarebbe una sfida tutta nuova, ed un avventura da accettare con grande entusiasmo.

Secondo quanto riportato da ‘UOL Esporte’, è vero che Ancelotti in cima alla lista delle preferenze, ma il contatto tra le parti non sarà immediato. L’allenatore vuole concludere prima la stagione con il Real Madrid, per poi pensare di poter intavolare qualsiasi tipo di dialogo per nuove esperienze lavorative. In questo caso – si legge – il Brasile potrebbe aspettare la fine della stagione affidando, cosi, la Selecao ad un traghettatore per le prossime amichevoli in programma.