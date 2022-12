Milan, le tre novità di Pioli per il girone di ritorno spiazzano tutti

Pioli rilancerà il Milan con tre novità a partire dal mese di gennaio. Occhio alle possibili novità tattiche e alla scelta dei nuovi titolare in vista del girone di ritorno. Il tecnico rossonero è pronto a confermare la massima fiducia nei confronti di De Ketelaere

Il Milan si prepara a un girone di ritorno d’assoluta protagonista nel tentativo di ostacolare la corsa del Napoli verso lo scudetto. Pioli potrebbe lavorare attentamente su diverse novità, a partire dall’assetto tattico. Non è escluso che il tecnico rossonero possa prendere in considerazione l’idea del 4-3-1-2, affiancando Leao e Giroud nella stessa linea.

Un’alternativa tattica al solito 4-2-3-1, il quale rappresenterà la prima scelta anche per il girone di ritorno. Due moduli sul quale lavorare con assoluta costanza e che potrebbero offrire assolute garanzia. La prima novità di Pioli, quindi, sarà l’aggiunta di un nuovo modulo.

Occhio, però, alle possibili scelte dell’undici titolare. Il ritorno di Ibrahimovic dovrebbe entrare nel vivo nel mese di febbraio, ma difficilmente il centravanti svedese rappresenterà una prima scelta nelle gerarchie di Pioli. Chi potrebbe essere confermato nella formazione titolare, invece, è De Ketelaere. Il tecnico del Milan si affiderà totalmente al giovane fantasista belga per la seconda parte della stagione.

Pioli rilancia il Milan: fiducia a De Ketelaere e triplo ruolo per Rebic

Nuovo modulo, rilancia di De Ketelaere, e massima attenzione anche al nuovo ruolo di Rebic per la seconda parte della stagione. Pioli potrebbe utilizzare l’attaccante croato in tre ruoli differenti. Il primo, come sempre, sarà quello di esterno sinistro come prima alternativa a Leao.

Il tecnico del Milan potrebbe valutare l’impiego di Rebic anche nel ruolo di esterno destro, o nel ruolo di finto nove come alternativa a Giroud o Origi. Tre novità che potrebbe rilanciare i rossoneri e ridare fiducia per l’obiettivo rimonta sul Napoli. Per quel che riguarda la situazione infortunati, invece, Ibrahimovic, come detto, tornerà a febbraio, mentre i recuperi di Calabria e Maignan dovrebbero concretizzarsi già in vista della 16^ giornata, nella quale il Milan farà visita alla Salernitana.