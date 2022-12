Inter, Mondiali d’oro per il club: pioggia di milioni in arrivo?

L’Inter scenderà in campo contro il Real Betis oggi alle 18:00, ma nel frattempo a smuovere le acque in casa nerazzurra c’è soprattutto il mercato: le ultime.

L’Inter, nel pomeriggio di quest’oggi, scenderà in campo per una nuova amichevole. La squadra, al seguito di Simone Inzaghi, è infatti volata a Siviglia per sfidare il Real Betis e per testare ancora una volta la propria condizione fisica e mentale. Sul mercato, invece, sembrerebbe esserci un’operazione in particolare nell’aria.

Ad aver attirato l’attenzione su di sé, per la squadra nerazzurra e nel corso dei Mondiali in Qatar, è stato soprattutto Denzel Dumfries. L’olandese ha stupito positivamente in particolar modo contro gli USA agli ottavi, ovvero in quella partita firmata da due assist e un gol con cui ha permesso ai suoi di accedere ai quarti di finale per giocarsela contro l’Argentina.

I Mondiali sono perciò stati per lui un’importante vetrina (al di fuori dell’ultimo match giocato), che gli ha permesso ovviamente di ottenere anche maggiore attenzione dal punto di vista delle operazioni di mercato. È salito il suo valore e Steven Zhang, in ottica sostenibilità economica, potrebbe ora approfittare della situazione.

Calciomercato Inter, pioggia di milioni in arrivo con l’eventuale cessione di Dumfries? Il punto della situazione

A parlare del futuro di Denzel Dumfries è stata l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. “Dumfries è stato bravo ai Mondiali, irreale negli ottavi contro gli Stati Uniti. L’Inter lo ha preso dopo averlo visto in un’altra grande manifestazione, l’Europeo. E non è escluso che sia il Mondiale a proiettarlo in un’altra dimensione: i terzini destri di alto livello non abbondano”, si legge.

“Dumfries – viene aggiunto dal quotidiano sportivo – in Qatar ha finito male, causando il rigore segnato da Messi ai quarti e litigando con mezza Argentina durante i rigori. L’Inter chiede per lui 60 milioni di euro. Anche se è nelle logiche del mercato pensare che, in caso di offerta, accetterebbe anche meno per ragioni di bilancio”.

E poi infine, il nome del club che sta mostrando maggiore interesse: “Il Chelsea è il grande indiziato: è possibile che arrivi già nei prossimi mesi con un’offerta per il mercato di giugno. Ma non manca anche l’interesse di altri club. L’Inter, perciò, ha già cominciato a guardarsi intorno per un sostituto e per essere pronti”.