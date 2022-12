Kulusevski, che frecciata alla Juventus: “Felice di esserne uscito, posto sbagliato…”

La frecciata pesante di Dejan Kulusevski. Nel mirino la Juventus e quella che è stata la sua esperienza bianconera.

La Juve vive uno dei momenti più complessi della sua storia recente. Non c’è soltanto il calcio, va detto, a determinare i paletti di quella che è una situazione complessa, che vede anche i tifosi bianconeri in ansia. Se è vero che la prima parte di stagione ha visto i ragazzi di Massimiliano Allegri zoppicare tra risultati altalenanti, soprattutto in Champions League dove l’epilogo è stato amarissimo per la Vecchia Signora, col passare del tempo ci si sono messe anche le questioni societarie.

Le dimissioni del CdA e le complesse beghe interne hanno portato la Juventus a dover fronteggiare un momento storico, che vede il club torinese andare incontro anche ad una sorta di rivoluzione interna, cominciata dai vertici. Via tutti, da Agnelli a Nedved, in attesa da capire quella che sarà la nuova composizione societaria da qui alle prossime settimane. Da capire, ovviamente, anche quelli che saranno i giudizi relativi all’Inchiesta Prisma che sta coinvolgendo proprio la Juventus.

Poi c’è il campo, che resta argomento di discussione intensa tra i tifosi. Si, perchè se è vero che la situazione societaria è complessa e sarà da definire in un lasso di tempo comunque largo, ora c’è da tornare sul rettangolo di gioco e proseguire la rincorsa cominciata qualche settimana prima della sosta per i Mondiali.

Juventus, la frecciata dell’ex: Kulusevski esce allo scoperto

Chiaro la situazione bianconera in termini sportivi sia anche frutto di un restyling avvenuto in questi mesi, che ha visto anche partire diversi giocatori bianconeri che sembrava dovessero diventare elementi di spicco per la Vecchia Signora. Tra questi di sicuro c’è Dejan Kulusevski, partito la scorso gennaio per trovare maggiore spazio proprio in quel di Londra.

Cessione secondo alcuni a sorpresa, visto che proprio l’ex Parma era arrivato a Torino con la speranza di poter trovare la propria dimensione in una big importante come la Juventus. Eppure, non son state rose fiorenti quelli che hanno contraddistinto l’avventura di Dejan in quel di Torino.

Kulusevski al veleno sull’esperienza bianconera

Ed oggi a parlare è proprio il giocatore svedese con cittadinanza macedone, che ai microfoni del portale ‘Aftonbladet’, dove ha ripercorso proprio le tappe della sua esperienza bianconera. “In quel periodo mi sentivo come se fossi nel posto sbagliato” le parole di Kulusevski, che guarda con amarezza al recente passato bianconero.

“Sono molto felice di esserne uscito, ora sono molto più forte e ho avuto una buona stagione in Premier League, che è sempre stato il mio sogno. Era lì che volevo giocare”, ha detto ancora l’ex Juve.

“Per fortuna sono arrivato in una società che sapeva chi ero, con un allenatore (Conte, ndr) che mi aveva voluto un paio di anni prima e un direttore sportivo (Paratici, ndr) che mi ha comprato alla Juventus” l’amara rivelazione di Kulusevski.