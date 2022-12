PSG, il privilegio di Messi: ancora vacanze. E Mbappé…

Il PSG riabbraccerà Messi soltanto ad anno nuovo, come confermato dal tecnico Galtier. Mbappé, invece, risulta già a disposizione.

Da rivali nella finale del Mondiale a compagni al Paris Saint Germain. Ma per rivederli insieme in campo servirà ancora del tempo. Sì, perché Kylian Mbappé, smaltita la rabbia legata alla sconfitta patita per mano dell’Argentina, è tornato subito a Parigi per ricominciare ad allenarsi. Lionel Messi, al contrario, risulta ancora in vacanza e si riaggregherà al gruppo soltanto ad anno nuovo. A confermarlo è stato il tecnico dei transalpini Christophe Galtier.

Stasera il PSG, alla ripresa della Ligue 1, affronterà lo Strasburgo e nell’occasione l’allenatore potrà schierare nel reparto offensivo “soltanto” Neymare l’ex Monaco. Il quale, a distanza di 72 ore dalla conclusione della kermesse svoltasi in Qatar, ha deciso di rientrare alla base tagliandosi le vacanze a cui aveva regolarmente diritto. “Abbiamo parlato con lui durante il Mondiale, voleva unirsi a noi abbastanza velocemente. Ciò non significa che non avrà intervalli di recupero in futuro”.

La “Pulce”, dal canto suo, si trova ancora in Patria dove sta tuttora festeggiando la conquista del trofeo. “Si unirà a noi all’inizio dell’anno” le parole di Galtier che, in seguito, ha fatto il punto in merito al rapporto che lega Messi e Mbappé. Un legame sano e leale, a suo dire, nonostante le varie indiscrezioni circolate in questi giorni. Le voci riguardanti un addio di Mbappé, in pratica, sono da considerare prive di fondamento.

“Kylian ha avuto un ottimo atteggiamento dopo aver perso. Era molto deluso ma ha potuto congratularsi con Leo con molta classe, è molto positivo per il club. I due hanno molto rispetto l’uno per l’altro”. Fino al termine della stagione, quindi, si andrà avanti così con l’obiettivo di aggiungere alla bacheca quanti più trofei possibili. In primis, la Champions League. Poi, in estate, si vedrà anche perché il futuro di entrambi deve ancora essere scritto.

Messi, ad esempio, è legato ai transalpini fino a giugno tuttavia la società può esercitare l’opzione per il rinnovo di un altro anno. Nel frattempo, l’Inter Miami non ha smesso di cullare il sogno di convincerlo a sbarcare da star in Major League Soccer. Il contratto di Mbappé, invece, andrà in scadenza tra un anno e mezzo con il Real Madrid ancora interessato a portarlo in Spagna. Si vedrà più avanti. Adesso Messi e Mbappé dovranno continuare a condividere lo spogliatoio.