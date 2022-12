Verso l’infinito e oltre, dove può arrivare Erling Haaland?

I numeri di Erling Haaland sono spaventosi e c’è la certezza che questo attaccante può cambiare davvero la storia del calcio recente.

Ad inizio stagione in pochi ci credevano, ma alla fine Erling Haaland c’è riuscito. Il centravanti norvegese è stato il grande acquisto dell’estate del Manchester City di Guardiola ed in tanti hanno criticato questa scelta. Visto l’esperienza con Ibrahimovic in passato, il tecnico spagnolo è stato spesso accostato come una nemesi dei grandi centravanti, ma il figlio d’arte norvegese sta mostrando al mondo che in realtà non è affatto cosi.

Ieri, 28 Dicembre 2022, Haaland ha realizzato l’ennesima doppietta stagionale, andando a segno a Leeds, la città che gli ha dato i natali. Due reti importanti con Haaland che ha cosi raggiunto le 20 reti stagionali (record assoluto). Numeri che fine anno sarebbero ottimi per chiunque, ma non per lui: Erling ha totalizzato finora 20 reti in 14 presenze di Premier League, 26 reti in 20 presenze totali. Numeri senza senso.

Haaland è un calciatore che va oltre le statistiche e lo sta dimostrando. I suoi numeri sono spaventosi e, ogni domenica, i fan e gli addetti ai lavori, si chiedono cosa potrà fare. Ieri il norvegese ha segnato contro il Leeds, la squadra dove militava il padre, e dove Erling è nato. Una doppietta normale, ormai sembra normale per Haaland siglare due gol e incidere nella sfida. I numeri del bomber sono spaventosi e l’attaccante ha la media di oltre un gol a partita. Numeri che una volta vedevamo solo con Messi e Cristiano Ronaldo, nelle loro migliori versioni, ma ora per il centravanti norvegese sembra quasi la normalità.

Haaland e la fame che non termina mai

Nel post partita del match il bomber ha parlato cosi ad Amazon Prime: “Avrei potuto fare 5 gol contro il Leeds, penso che devo allenarmi di più”. Parole che fanno quasi sorridere, ma che invece chiariscono le ambizioni e la volontà di questo ragazzo. E non c’entra che Haaland gioca in un club offensivo come il City. I numeri di questo ragazzo erano spaventosi da ben prima…

Nell’ultima stagione al Salisburgo, qualche anno fa, Erling totalizzò 28 reti in 22 presenze complessive, numeri a dir poco spaventosi. Ed anche in Nazionale l’attaccante non scherza. 21 reti in 23 presenze sono numeri ottimi e ora la coppia Odegaard (stella dell’Arsenal)-Haaland sogna di portare la Norvegia agli Europei del 2024. Haaland è il futuro del calcio ed è il vero grande rivale di Mbappè. Una rivalità sulla scia di Messi-Ronaldo con il futuro che è tutto dalla loro parte. Verso l’infinito e oltre…