Enzo Fernandez, che caos col Benfica: è successo tutto dopo il Mondiale

Enzo Fernandez si gode la vittoria del Mondiale conquistata con l’Argentina ma nel frattempo con il Benfica è il caos. Ecco cos’è successo.

Enzo Fernandez si è laureato campione del mondo con l’Argentina nei Mondiali in Qatar. Competizione in cui ha dimostrato di essere un vero e proprio protagonista. Adesso, però, con il suo club di appartenenza è caos. Ecco cosa sta accadendo con il Benfica.

Enzo Fernandez, come i suoi compagni dell’Albiceleste, si è dato ai festeggiamenti in Argentina dopo la vittoria della coppa del mondo. Ma a far andare su tutte le furie sia il Benfica sia i suoi tifosi è stata un’altra decisione.

Quella di passare il capodanno proprio in Argentina. Senza comunicare nulla al suo club di appartenenza il calciatore ha, infatti, preso una decisione di pancia per l’ultimo giorno del 2022, festeggiato nel suo paese. Il Benfica gli ha perciò mandato un ultimatum ben preciso.

Enzo Fernandez dai Mondiali con l’Argentina al caos con il Benfica: le ultime

Secondo quanto riferito, quindi, da ‘A Bola’ queste sono le ultime novità riguardanti Enzo Fernandez: “Il Benfica ha dato già l’ultimatum al giocatore, che ha saltato gli ultimi due allenamenti: domani dovrà assolutamente presentarsi agli allenamenti, in caso contrario vi saranno conseguenze disciplinari non meglio specificate a suo carico”.

Insomma, i festeggiamenti sono durati molto in Argentina. Con un intero popolo in festa per quella coppa che mancava dai tempi di Diego Armando Maradona. I diversi giocatori, però, sono rientrati tutti alla base e nei propri club di appartenenza per tornare ai propri impegni. Ma non Enzo Fernandez. Il Benfica, proprio per questo motivo, ha decisamente perso la pazienza per la situazione che sta coinvolgendo il campione del mondo.