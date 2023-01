Inter-Napoli, è successo di nuovo: il dato post Mondiale è incredibile

La sconfitta contro l’Inter è la prima in campionato per il Napoli. Ma c’è un dato che fa sorridere gli azzurri ed è legato anche al Mondiale.

La rete di Edin Dzeko certifica la sconfitta del Napoli contro l’Inter di Simone Inzaghi Per gli azzurri si tratta del primo ko in campionato. Fino a stasera infatti gli uomini di Luciano Spalletti avevano perso una sola volta in Champions League, ad Anfield contro il Liverpool.

Una battuta d’arresto che, se da un lato rende la serata dei tifosi azzurri infelice, dall’altro paradossalmente conferma una curiosa statistica che, qualora dovesse ripetersi, consentirebbe ai supporters napoletani di guardare alla sconfitta di questa sera contro l’Inter con il sorriso sulle labbra.

Il giornalista Giuseppe Pastore, attraverso il suo profilo Twitter, è andato a ripescare una curiosa quanto incredibile similitudine tra la giornata attuale di campionato e quella che si giocò il 4 gennaio del 1987. Ed allora a fine stagione fu il Napoli di Diego Armando Maradona a fregiarsi dello Scudetto.

Napoli, ko con l’Inter: ma quante similitudini con il 4 gennaio 1987

Corsi e ricorsi storici. Alle pendici del Vesuvio incrociano le dita e sperano che la sconfitta di questa sera possa far avverare quanto accaduto nel 1987. Già perché il 4 gennaio del 1987 il Napoli perse. Era l’anno post Mondiale, vinto anche allora dall’Argentina, e gli azzurri all’epoca allenati da Ottavio Bianchi risultarono sconfitti, proprio come adesso, nel primo match dell’anno nuovo.

Ma le similitudini non si fermano qui. Già, perché nella stessa giornata Juventus, Milan e Inter vincono. Proprio come oggi. E non solo. La Juventus quella giornata vinse proprio nei minuti finali grazie ad un gol di Cabrini. Questo pomeriggio i bianconeri hanno fatto altrettanto contro la Cremonese. Tantissimi coincidenze che di certo destano quantomeno curiosità. Mondiale all’Argentina, sconfitta al primo match dell’anno successivo, partite giocate il 4 gennaio, vittoria delle tre rivali e successo bianconeri in extremis. Inutile ricordare ancora una volta il 10 maggio del 1987 chi fu a festeggiare.