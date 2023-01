Serie A, i migliori della giornata 16: il sorpasso di Tonali

Si ricomincia, è tornato il campionato e quindi anche la nostra rubrica dedicati ai migliori di ogni giornata scelti da voi. La notizia della giornata 16 è il sorpasso di Tonali a centrocampo nella classifica, scavalca Milinkovic Savic.

Sul nostro canale Youtube (vi invitiamo ad iscrivervi) hanno votato 9192 utenti), vi ringraziamo per la grande partecipazione. Ricordiamo le regole: i calciatori presenti vanno comunque a punti, il primo ne guadagna cinque, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno.

La sosta almeno nella prima giornata del 2023 ha rimescolato un po’ i valori, si vede anche nella nostra classifica dove ci sono delle new entry: Acerbi, Umtiti, Colombo, Gabbiadini e Ochoa che nella sua prima gara in Italia conquista la palma di miglior portiere del turno.

La prima parte di stagione si era conclusa con il sorpasso di Osimhen a Vlahovic, il campionato riparte, invece, con quello di Tonali a Milinkovic Savic.

Ochoa parte con il botto, è subito il migliore tra i portieri

Forse Ochoa sui due gol del Milan poteva far meglio. Sul primo paga un’indecisione tra l’uscita o meno, sul secondo avrebbe dovuto respingere lateralmente il tiro che poi porta al gol di Tonali. Successivamente il portiere messicano ha parato di tutto affermandosi come il miglior portiere della sedicesima giornata, tenendo in vita la Salernitana fino alla fine grazie poi al gol di Bonazzoli che ha riaperto la gara. Entra nella nostra classifica con cinque punti incassando il 77% dei voti.

Al secondo posto c’è Szczesny che aiuta la Juventus con alcune parate preziose sul campo della Cremonese. Prende il 16% delle preferenze, si ferma al 7% Falcone che con la sua prestazione aiuta il Lecce a battere la Lazio.

Umtiti vince anche il duello con l’altra new entry Acerbi

È una delle storie più belle del mercoledì di campionato quella di Umtiti che resiste al razzismo e trascina il Lecce alla bellissima vittoria contro la Lazio con una prestazione di alto livello. Ha trasferito alla squadra le caratteristiche a cui probabilmente Corvino ha pensato in estate, quando ha deciso di giocarsi questa scommessa: personalità, esperienza, convinzione. Non ha sbagliato un intervento scegliendo sempre il testo giusto.

Umtiti, che raccoglie il 43% dei voti degli utenti, è una new entry nella nostra classifica, così come Acerbi, protagonista di una prova sontuosa. Il difensore dell’Inter ha oscurato Osimhen con una prova d’alto spessore, annullandogli di fatto la profondità e limitandolo tantissimo nel confronto fisico.

Dimarco è un altro protagonista del successo dell’Inter contro il Napoli, aveva la consegna di stare un po’ più alto di Darmian sul lato opposto, d’impensierire Politano e Di Lorenzo e, infatti, nasce così il gol-vittoria di Dzeko. Chiude al terzo posto con il 17% dei voti.

Al quarto posto c’è Udogie, autore di un’altra bella prova in Udinese-Empoli con l’assist per il gol del pareggio di Pereyra. Prende il 9% delle preferenze sul nostro sondaggio su Youtube.

Tonali apre la difesa della Salernitana e conduce il Milan verso la vittoria

La Salernitana affronta il Milan con la difesa alta, inedita e anche lenta, i rossoneri in un quarto d’ora indirizzano la partita aprendo costantemente gli spazi nella difesa avversaria.

L'”apribottiglia” del Milan è Sandro Tonali (58% dei voti), che fa l’assist per il gol di Leao e realizza la rete del raddoppio rossonero. Trascina i rossoneri da leader sul campo della Salernitana, con un’altra grande prestazione. Questi cinque punti gli consentono di sorpassare Milinkovic Savic e balzare in testa alla classifica dei centrocampisti.

È una giornata in cui hanno comandato soprattutto gli italiani, al secondo posto c’è Barella, protagonista di una prova di grande spessore sotto tutti gli aspetti contro il Napoli. Ha preso il 31% delle preferenze nel nostro sondaggio.

La vittoria del Lecce contro la Lazio è la più grande sorpresa della giornata, un dominatore assoluto della mediana è stato Hjulmand sia per i palloni recuperati che per la capacità d’inventare il calcio. Ispira l’azione dei due gol con assist fantastici per Di Francesco.

Al quarto posto c’è Baldanzi dell’Empoli (5% dei voti), un gioiello da monitorare con grande attenzione. Fa gol e poi si rende protagonista di un lavoro prezioso nella gestione delle due fasi di gioco, supportando sia gli attaccanti che la fase di non possesso. È un classe ‘2003 e ha già tre gol in campionato. Tutti preziosi, decisivi, in partite in cui l’Empoli ha raccolto punti contro Verona, Sassuolo e Udinese.

Leao trascina il Milan, batte Dzeko nel “derby” di giornata

All’Arechi Leao fa gol dopo 10 minuti, è l’arma più importante del Milan per colpire con le verticalizzazioni la difesa della Salernitana. Può essere l’uomo campionato e a Salerno ha guidato il Milan, anche l’azione del 2-0 parte da una sua iniziativa sulla sinistra.

Ha preso il 52% dei voti, è partito di maggioranza e in un “derby” di giornata ha battuto Dzeko. Il centravanti bosniaco, autore del gol-vittoria dell’Inter contro il Napoli, si è fermato al 37% delle preferenze.

La medaglia di bronzo è di un altro giocatore di proprietà del Milan che, però, è in prestito al Lecce: Lorenzo Colombo (classe ‘2002). Segna il gol-vittoria contro la Cremonese, tra campionato e Coppa Italia ha realizzato cinque reti, una ogni 121 minuti.

A referto ci sono anche due assist e, nelle giornate in cui si è acceso Colombo, il Lecce ha preso punti: i pareggi di Napoli e Udine, le vittorie contro Sampdoria, Atalanta e Lazio. Ha incassato il 6% delle preferenze.

Si è fermato al 5% Gabbiadini della Sampdoria, trascinatore della vittoria dei blucerchiati sul campo del Sassuolo, il successo della speranza per la formazione di Stankovic.

Le classifiche

CLASSIFICA SEDICESIMA GIORNATA

PORTIERI

Ochoa 5 punti

Szczesny 3 punti

Falcone 2 punti

DIFENSORI

Umtiti 5 punti

Acerbi 3 punti

Dimarco 2 punti

Umtiti 1 punto

CENTROCAMPISTI

Tonali 5 punti

Barella 3 punti

Hjulmand 2 punti

Baldanzi 1 punto

ATTACCANTI

Leao 5 punti

Dzeko 3 punti

Colombo 2 punti

Gabbiadini 1 punto

La graduatoria ruolo per ruolo

CLASSIFICA GENERALE

PORTIERI

Vicario 25 punti

Meret 21 punti

Maignan 10 punti

Falcone 8 punti

Perin 7 punti

Silvestri 7 punti

Milinkovic Savic 7 punti

Carnesecchi 7 punti

Handanovic 6 punti

Ochoa 5 punti

Sepe 5 punti

Radu 5 punti

Audero 5 punti

Dragowski 5 punti

Montipò 5 punti

Provedel 3 punti

Musso 2 punti

Di Gregorio 2 punti

Consigli 2 punti

Terracciano 2 punti

Szczesny 2 punti

DIFENSORI

Min-Jae Kim 20 punti

Mazzocchi 10 punti

Dimarco 9 punti

Smalling 8 punti

Milenkovic 7 punti

Udogie 7 punti

Theo Hernandez 6 punti

Baschirotto 6 punti

Umtiti 5 punti

Dumfries 5 punti

Ibanez 5 punti

Juan Jesus 5 punti

De Vrij 5 punti

Bremer 5 punti

Carlos Augusto 5 punti

Parisi 5 punti

Acerbi 3 punti

Danilo 3 punti

Fazio 3 punti

Soppy 3 punti

Mario Rui 3 punti

Demiral 3 punti

Bijol 3 punti

Kalulu 2 punti

Colley 2 punti

Toloi 2 punti

Valeri 2 punti

Scalvini 2 punti

Ola Aina 2 punti

Djidji 2 punti

Aiwa 2 punti

Colley 1 punto

Chiriches 1 punto

A. Bastoni 1 punto

Schuurs 1 punto

Doig 1 punto

Pongracic 1 punto

Holm 1 punto

Bradaric 1 punto

Casale 1 punto

Reca 1 punto

S.Bastoni 1 punto

CENTROCAMPISTI

Tonali 18 punti

Milinkovic Savic 17 punti

Barella 14 punti

Koopmeiners 10 punti

Lobotka 10 punti

Zielinski 10 punti

Anguissa 8 punti

Brahim Diaz 7 punti

Vlasic 6 punti

Calhanoglu 6 punti

Kostic 5 punti

Bennacer 5 punti

Elmas 5 punti

Radonjic 4 punti

Miretti 3 punti

Fagioli 3 punti

Rabiot 3 punti

Hjulmand 3 punti

Lovric 2 punti

Malinovskyi 2 punti

Bonaventura 2 punti

Pereyra 2 punti

Samardzic 2 punti

Sensi 2 punti

Djuricic 1 punto

Frattesi 1 punto

Zaniolo 1 punto

Lo. Pellegrini 1 punto

Thorstvedt 1 punto

Candreva 1 punto

Linetty 1 punto

Baldanzi 1 punto

ATTACCANTI

Osimhen 22 punti

Vlahovic 19 punti

Kvaratskhelia 17 punti

Dybala 11 punti

Rafael Leao 10 punti

Dzeko 8 punti

Arnautovic 6 punti

Immobile 6 punti

Lautaro Martinez 6 punti

Simeone 5 punti

Lookman 4 punti

Felipe Anderson 4 punti

Beto 3 punti

Giroud 3 punti

Bonazzoli 3 punti

Lozano 3 punti

Laurientè 3 punti

Kean 3 punti

Nzola 2 punti

Deulofeu 2 punti

Dia 2 punti

Rebic 2 punti

Zaccagni 2 punti

Daniel Maldini 2 punti

Colombo 2 punti

Luka Romero 2 punti

Pellegri 1 punto

Berardi 1 punto

Gabbiadini 1 punto

Gytkjaer 1 punto