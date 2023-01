Consigli Fantacalcio, cosa fare all’asta di riparazione con i Top in attacco

La 17esima giornata del campionato è alle porte così come l’asta di riparazione del Fantacalcio. Come gestire gli attaccanti top.

Il campionato, dopo la sosta dovuta al Mondiale, è ormai ricominciato. Oggi scatterà la 17esima giornata della Serie A. Un turno fondamentale, anche in vista dell’asta di riparazione del Fantacalcio. Chi si rilancerà? O chi, invece, ha il destino segnato? Nel frattempo, analizziamo le certezze (o presunte tali). Di chi parliamo? Degli attaccanti con almeno il 50% delle presenze che, nella prima parte della stagione, hanno ottenuto la migliore fantamedia.

Al primo posto troviamo Victor Osimhen, autentico trascinatore degli azzurri primi in classifica. Una vera e propria macchina da bonus: 9 gol e 2 assist in 12 partite a voto, per una fantamedia spaziale da 9.04. Un bottino, questo, destinato ad aumentare. Quella di Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone rappresenta infatti una concorrenza che non intimorisce il nigeriano. Se sta bene, giocherà sempre titolare.

Dopo di lui c’è Paulo Dybala, tra le poche note liete della Roma fin qui. Gli infortuni lo hanno spesso tormentato (6 gare saltate) ma quando è stato a disposizione l’argentino ha spesso fatto saltare il banco. Per lui 10 apparizioni “condite” da 5 reti e 2 passaggi vincenti per una fantamedia pari a 8.4. La vittoria al Mondiale gli ha trasmesso ulteriore energia: nel 2023 diventerà ancora di più importante per i giallorossi, che si aggrapperanno alla sua inventiva per risalire la classifica.

Fantacalcio, gli attaccanti con la fantamedia più alta

Il gradino più basso del podio è appannaggio di Ciro Immobile, scomparso dai radar il 16 ottobre a causa di un problema fisico che lo ha costretto a restare ai box. Fino a quel momento, la punta della Lazio aveva confermato di essere il solito cecchino (6 centri) e di essere perfino migliorato in fase di rifinitura (3 assist). Ora l’infortunio è alle spalle e già contro il Lecce l’attaccante è tornato a sorridere. Le probabilità che si ripeta sono molto alte. La fantamedia, intanto, è da lustrarsi gli occhi: 8.36.

Quarto Dusan Vlahovic alle prese con una dolorosa pubalgia che lo ha frenato a novembre e alla Coppa del Mondo. Il serbo, grazie alle 6 reti e all’assist messi a segno in 10 gare, ha una fantamedia rilevante (8,15) tuttavia non è ancora chiaro quando potrà rientrare. Un bel problema, che si aggiunge allo scorso feeling con il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Valutate una sua cessione.

Chiudiamo con Marko Arnautovic, sceso in campo 14 volte e risultato spesso determinante per le sorti del Bologna: 8 reti, un passaggio vincente e una fantamedia che ha raggiunto quota 8.04. Un bilancio leggermente sporcato dalle 4 ammonizioni ricevute ma che resta comunque più che buono. Se lo avete in rosa, tenetelo nonostante l’infortunio rimediato mercoledì scorso. In 10 giorni tornerà in campo.