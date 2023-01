Serie A, i migliori della giornata 17: la fuga di Osimhen

Osimhen trascina il Napoli alla prima vittoria del 2023 sul campo della Sampdoria, vola in fuga nella classifica generale.

Sul nostro canale Youtube (vi invitiamo ad iscrivervi) hanno votato 4073 utenti, vi ringraziamo per la vostra partecipazione. Ricordiamo le regole: i calciatori presenti vanno comunque a punti, il primo ne guadagna cinque, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno.

Ochoa ancora una volta vince il premio di giornata, contro il Torino conferma la grande prestazione realizzata contro il Milan, anzi forse riesce ad esprimersi ancora meglio con tante parate decisive. In difesa vince Danilo, il punto fermo della Juventus, l’unico sempre presente nel ciclo di otto vittorie conquistate dai bianconeri.

Il Verona è ripartito molto bene dopo la sosta: pareggio a Torino e vittoria in casa contro la Cremonese. Lunedì Lazovic ha trascinato i suoi compagni con una doppietta ma la notizia della diciassettesima giornata riguarda Victor Osimhen.

Il centravanti nigeriano ha staccato Vlahovic di otto lunghezze nella classifica generale, al momento è il capocannoniere del campionato ed è anche in testa alla nostra graduatoria.

Ochoa fa il bis, conquista i nostri utenti

Ochoa non fa come Paganini, si ripete. Nel primo tempo contro il Torino all’Arechi salva la Salernitana dagli assalti del Milan con tante parate determinanti. I granata rimangono in partita e poi trovano il pareggio con Vilhena nella ripresa. I nostri utenti hanno premiato Ochoa con un plebiscito, ha incassato il 90% delle preferenze.

Al secondo posto c’è Audero con il 6% dei voti, ha il merito di aver parato il rigore di Politano ad inizio gara. Chiude la tris dei portieri Silvestri (4% delle preferenze) che nel primo tempo si è reso protagonista di parate decisive su Rugani, Kean e Kostic.

Danilo è la certezza del bunker Juventus

La Juventus ha portato a casa otto vittorie senza subire gol e in questo ciclo Danilo c’è sempre stato in ogni gara. In casa Juve è una notizia poichè Allegri nelle diciassette giornate di campionato non ha mai schierato la stessa formazione.

Ha il senso della posizione, l’esperienza, difficilmente si fa trovare impreparato e poi nella prova contro l’Udinese c’è anche il gol della vittoria su assist di Chiesa.

La metà dei nostri utenti ha premiato il difensore brasiliano che incassa cinque punti proprio con il 50% delle preferenze. Insegue Mario Rui con il 29% dei voti, l’esterno portoghese contro la Sampdoria ha prodotto il settimo assist stagionale (sei in campionato e uno in Champions League).

Darmian, dopo la partita contro il Napoli, realizza un’altra ottima prestazione a Monza. A referto anche il gol del primo vantaggio interista, quando sfugge alla copertura di Carlos Augusto e mette a segno la sua prima rete stagionale. Ha preso il 13% dei voti dei nostri utenti.

Sulla fascia sinistra è un treno, Doig del Verona è un giocatore da monitorare, in estate qualche club di fascia medio-alta potrebbe farsi avanti. Contro la Cremonese è stato incontenibile e ha propiziato anche la ripartenza del 2-0. Incassa l’8% dei voti dei nostri utenti, posizionandosi al quarto posto.

Lazovic realizza la prima doppietta in carriera e trascina il Verona

A trentadue anni Lazovic sta preparando una nuova vita, giocando da trequartista. Incanta tra le linee, trascina il Verona al successo contro la Cremonese con la sua prima doppietta in carriera.

Sul gol dell’1-0 è protagonista anche di una giocata di grande livello, per controllo di palla orientato e capacità di girarsi e inquadrare la porta. È partito di maggioranza, incassa il 52% dei voti.

Insegue Bennacer con il 26% delle preferenze, il centrocampista del Milan in una serata complessa ha mantenuto l’ordine della mediana, ponendosi come faro per lo sviluppo del gioco dei rossoneri.

La rimonta dell’Atalanta sul campo del Bologna porta la firma di Koopmeiners, è lui a cambiare passo in mediana e trasformare gli equilibri della partita. Realizza poi un gol bellissimo dalla distanza per il momentaneo 1-1, prima dell’acuto di Hojlund. I nostri utenti lo premiano con il 18% dei voti.

Chiude la classifica dei centrocampisti con il 4% delle preferenze Marin dell’Empoli, il trascinatore della rimonta dei toscani all’Olimpico contro la Lazio. Realizza un gol bellissimo per inchiodare la partita sul 2-2.

Osimhen è il re dell’attacco, insegue Abraham

Il Napoli ha indirizzato la partita di Genova contro la Sampdoria proprio con il fattore Osimhen. Victor ha sbloccato la partita e propiziato l’espulsione di Rincon, riprendendo subito il suo percorso dopo lo stop di Milano. 11 gol complessivi, 10 in campionato, Osimhen è quindi in doppia cifra anche solo in serie A. Incassa il 67% dei voti dei nostri utenti.

Insegue Abraham al 15% dei voti, l’attaccante della Roma ha segnato il gol decisivo del 2-2. Non è casuale, la rete del pareggio è il risultato di una partita in cui è sempre stato presente, dentro la partita con l’applicazione e lo spirito di sacrificio.

Al terzo posto c’è Ciurria del Monza con il 14% delle preferenze. È stato protagonista di una grande serata, ha segnato il primo gol in serie A e propiziato l’autorete di Dumfries, che vale il 2-2.

Felipe Anderson chiude il quadro degli attaccanti con il 4% dei voti, fa gol e realizza giocate d’alta scuola: tocchi di prima, accelerazioni e intuizioni di qualità.

Le classifiche

CLASSIFICA DICIASSETTESIMA GIORNATA

PORTIERI

Ochoa 5 punti

Audero 3 punti

Silvestri 2 punti

DIFENSORI

Danilo 5 punti

Mario Rui 3 punti

Darmian 2 punti

Doig 1 punto

CENTROCAMPISTI

Lazovic 5 punti

Bennacer 3 punti

Koopmeiners 2 punti

Marin 1 punto

ATTACCANTI

Osimhen 5 punti

Abraham 3 punti

Ciurria 2 punti

Felipe Anderson 1 punto

La graduatoria ruolo per ruolo

CLASSIFICA GENERALE

PORTIERI

Vicario 25 punti

Meret 21 punti

Maignan 10 punti

Ochoa 10 punti

Silvestri 9 punti

Falcone 8 punti

Audero 8 punti

Perin 7 punti

Milinkovic Savic 7 punti

Carnesecchi 7 punti

Handanovic 6 punti

Sepe 5 punti

Radu 5 punti

Dragowski 5 punti

Montipò 5 punti

Provedel 3 punti

Musso 2 punti

Di Gregorio 2 punti

Consigli 2 punti

Terracciano 2 punti

Szczesny 2 punti

DIFENSORI

Min-Jae Kim 20 punti

Mazzocchi 10 punti

Dimarco 9 punti

Smalling 8 punti

Danilo 8 punti

Milenkovic 7 punti

Udogie 7 punti

Theo Hernandez 6 punti

Baschirotto 6 punti

Mario Rui 6 punti

Umtiti 5 punti

Dumfries 5 punti

Ibanez 5 punti

Juan Jesus 5 punti

De Vrij 5 punti

Bremer 5 punti

Carlos Augusto 5 punti

Parisi 5 punti

Acerbi 3 punti

Fazio 3 punti

Soppy 3 punti

Demiral 3 punti

Bijol 3 punti

Doig 3 punti

Kalulu 2 punti

Colley 2 punti

Darmian 2 punti

Toloi 2 punti

Valeri 2 punti

Scalvini 2 punti

Ola Aina 2 punti

Djidji 2 punti

Aiwa 2 punti

Colley 1 punto

Chiriches 1 punto

A. Bastoni 1 punto

Schuurs 1 punto

Pongracic 1 punto

Holm 1 punto

Bradaric 1 punto

Casale 1 punto

Reca 1 punto

S.Bastoni 1 punto

CENTROCAMPISTI

Tonali 18 punti

Milinkovic Savic 17 punti

Barella 14 punti

Koopmeiners 12 punti

Lobotka 10 punti

Zielinski 10 punti

Anguissa 8 punti

Bennacer 8 punti

Brahim Diaz 7 punti

Vlasic 6 punti

Calhanoglu 6 punti

Kostic 5 punti

Lazovic 5 punti

Elmas 5 punti

Radonjic 4 punti

Miretti 3 punti

Fagioli 3 punti

Rabiot 3 punti

Hjulmand 3 punti

Lovric 2 punti

Malinovskyi 2 punti

Bonaventura 2 punti

Pereyra 2 punti

Samardzic 2 punti

Sensi 2 punti

Djuricic 1 punto

Frattesi 1 punto

Zaniolo 1 punto

Lo. Pellegrini 1 punto

Thorstvedt 1 punto

Candreva 1 punto

Linetty 1 punto

Marin 1 punto

Baldanzi 1 punto

ATTACCANTI

Osimhen 27 punti

Vlahovic 19 punti

Kvaratskhelia 17 punti

Dybala 11 punti

Rafael Leao 10 punti

Dzeko 8 punti

Arnautovic 6 punti

Immobile 6 punti

Lautaro Martinez 6 punti

Simeone 5 punti

Felipe Anderson 5 punti

Lookman 4 punti

Beto 3 punti

Giroud 3 punti

Bonazzoli 3 punti

Lozano 3 punti

Laurientè 3 punti

Abraham 3 punti

Kean 3 punti

Nzola 2 punti

Ciurria 2 punti

Deulofeu 2 punti

Dia 2 punti

Rebic 2 punti

Zaccagni 2 punti

Daniel Maldini 2 punti

Colombo 2 punti

Luka Romero 2 punti

Pellegri 1 punto

Berardi 1 punto

Gabbiadini 1 punto

Gytkjaer 1 punto