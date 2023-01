Calciomercato Roma, operazione definita: c’è l’ufficialità

La Roma passa il turno in Coppa Italia, ritrova un ottimo Dybala, e riesce finalmente anche a piazzare sul mercato un esubero di lungo corso.

Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia e un Dybala ritrovato in grande forma, arriva un’altra buona notizia per la Roma. Stavolta non dal campo ma dal calciomercato, dopo Tiago Pinto è riuscito a concludere una trattativa in uscita che da tempo era attesa. In questo modo, il club giallorosso dovrebbe riuscire a fare un po’ di cassa per dedicarsi ad acquisti necessari a rinforzare la rosa di Mourinho.

La stagione della Roma ha vissuto fin qui troppi alti e bassi, e Mourinho deve urgentemente assestare la sua squadra. Attualmente, i giallorossi sono ancora in corsa su tre fronti, ma in campionato si trovano solo in settima posizione, col rischio di restare fuori dall’Europa nella prossima stagione. Fortunatamente, il campionato è ancora lungo, e il quarto posto è appena a +3, ma è necessaria ora un’inversione di tendenza.

Il mercato potrebbe dare qualche segnale importante, ma per adesso è già significativo che la società sia riuscita a piazzare un esubero di lungo corso. Stiamo parlando di Gonzalo Villar, il 24enne centrocampista spagnolo arrivato nel gennaio 2020 dall’Elche. Considerato un buon talento, non è però mai entrato nelle grazie di Mourinho, e già l’anno scorso si è capito che la sua esperienza alla Roma era compromessa.

Ufficiale: la Roma cede Villar, ecco i dettagli della trattativa

Appena 6 presenze un anno fa alla Roma, di cui nessuna in Serie A. In estate, per Villar, c’era stato il prestito alla Sampdoria, dove però lo spagnolo ha messo assieme appena 768 minuti in 16 partite. Bocciato anche da Stankovic, per lui è il momento di cambiare nuovamente aria, dunque, tornando in Spagna. La Roma lo ha infatti inviato in prestito al Getafe, dove già Villar aveva giocato nei sei mesi conclusivi della scorsa stagione, pur giocando pochino.

Per il centrocampista, questa può essere l’occasione del rilancio, per non dissipare il talento che ha spesso dimostrato di possedere. Per la Roma, si tratta invece di una mossa che farà risparmiare un po’ sullo stipendio e alleggerirà la rosa di Mourinho. Villar guadagna infatti 1,2 milioni l’anno, e il suo contratto scadrà solo nell’estate del 2024. Il prestito potrebbe trasformarsi in obbligo di riscatto una volta soddisfatte determinate condizioni, non ancora rivelate.