Miretti, Fagioli e Iling Junior: ora cambia tutto, il piano di Allegri

Miretti, Fagioli e Iling Junior rappresenteranno l’immediato presente e futuro della Juventus. I tre giovani bianconeri continueranno a trovare spazio nelle scelte di Allegri e il piano cessioni della società potrebbe metterli ancora più in luce

La Juventus è pronta a cambiare identità e puntare forte sui giovani. Miretti, Fagioli, Iling Junior rappresenteranno un punto di forza della nuova Juventus di Allegri, già dall’immediato girone di ritorno. Occhio anche a Soulè, anche se il gioiellino argentino, ormai, rappresenta un’assoluta certezza e conferma, senza particolari sorprese. Miretti vestirà i panni della mezz’ala e, all’occorrenza, sarà schierato anche nelle vesti di trequartista nel 3-5-1-1 disegnato da Allegri.

Fagioli, come confermato anche nella prima parte di stagione, agirà da mezz’ala sinistra (o destra) con chiari compiti di regia, ma anche di inserimento. Iling Junior, invece, dopo il rinnovo contrattuale, potrebbe rappresentare una valida alternativa a Kostic nel ruolo di esterno sinistro a tutta fascia. Allegri crede tanto nel giovane esterno inglese, anche se l’ex Chelsea dovrà imparare a curare maggiormente la fase difensiva.

Detto questo, attenzione al capitolo cessioni della Juventus. I bianconeri potrebbero sacrificare sia McKennie che Rabiot già dall’imminente sessione del calciomercato invernale. McKennie piace particolarmente in Premier League. I bianconeri lo valutano circa 25 milioni, ma il giocatore, per il momento, sembrerebbe essere intenzionato a restare a Torino. La Juventus, dal canto suo, vorrebbe far cassa con la cessione di McKennie per lasciar spazio alla piena affermazione di Miretti.

Miretti, Fagioli e Iliing Junior: le nuove gerarchie

Miretti al posto di McKennie, Fagioli prima alternativa a Pogba nel ruolo di mezz’ala sinistra con la cessione di Rabiot. Il centrocampista francese, infatti, potrebbe lasciare subito la Juventus qualora i bianconeri non dovessero raggiungere un accordo totale con la madre-agente del giocatore sul rinnovo contrattuale in scadenza a giugno.

In caso di fumata nera, la Juventus potrebbe accettare di lasciare partire subito Rabiot per una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro. L’addio dell’ex PSG, come detto, potrebbe consentire a Fagioli di trovare maggior spazio e continuità nelle gerarchie del centrocampo di Allegri. Fagioli, Miretti, Iling Junior e il già “affermato” Soulè. La Juventus è pronta a ripartire dalla sua “cantera”.