Milan, le novità sull’infortunio di Maignan, Tomori e Calabria

L’infortunio di Maignan continua a tener banco in casa Milan. Il portiere rossonero continua a lavorare in maniera differenziata in attesa di capire quando potrà tornare in campo e a completa disposizione del suo allenatore

Quando tornerà Maignan? E’ questa la domanda che continuano a porsi i tifosi del Milan dopo il lungo stop del portiere francese. Il periodo complicato dei rossoneri, culminato con la recente sconfitta per 4-0 contro la Lazio, starebbe spaventato il mondo Milan in vista dell’immediato presente e in vista del futuro.

Maignan tornerà in campo tra fine gennaio e inizio febbraio: potrebbe essere questa la data ufficiosa del recupero del portiere francese. Il diretto interessato, dal canto suo, preme per poter tornare subito in campo. Attenzione, però alle inutili corse contro il tempo. Maignan tornerà a disposizione solamente se recuperato al 100% senza problemi di ricadute o potenziali problematiche.

Detto questo, occhio anche alle novità sugli altri infortunati. Tomori, dopo l’ultima sfida di campionato contro la Lazio, ha rimediato una lesione muscolare, la quale sarà valutate tra sette giorni. Salvo clamorosi colpi di scena, il centrale rossonero tornerà in campo solamente tra 15-20 giorni. Da valutare anche le condizioni di Calabria, uscito dal campo contro la Lazio per una forte contusione al polpaccio.

Infortunio Maignan e gli aggiornamenti dall’infermeria in vista del Sassuolo

Contro il Sassuolo non ci saranno Maignan e Tomori, mentre Calabria proverà a stringere i denti e a ritornare subito a disposizione di Pioli. Le condizioni del difensore rossonero saranno valutate con estrema calma nel corso dei prossimi giorni, ma trapela totale ottimismo. Certi i forfait di Florenzi e Ibrahimovic, mentre restano da valutare le condizioni di Theo Hernandez, il quale potrebbe alzare ancora bandiera bianca dopo il recente problema muscolare accusato nel corso dei giorni scorsi. Pioli, dal canto suo, potrebbe affidarsi a una vera e propria rivoluzione nell’undici titolare. Tonali sarà squalificato, mentre De Ketelaere potrebbe trovare spazio dal primo minuto. Le probabili formazioni di Milan-Sassuolo della 20^ giornata:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria/Dest, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Traorè; Berardi, Alvarez, Laurienté