Ounahi vola in Francia: tutto confermato, ultim’ora di mercato

Per il Napoli di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, infatti, non ci sono delle buone notizie in sede di calciomercato.

Il Napoli di Luciano Spalletti sta letteralmente dominando il campionato italiano. Gli azzurri, infatti, hanno la bellezza di dodici punti di vantaggio sul secondo posto, occupato dal Milan di Stefano Pioli.

Per i partenopei ora c’è in calendario una gara molto difficile. Domenica prossima, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona arriverà la Roma di José Mourinho. I capitolini sono tra le squadre più in forma del nostro campionato, visto che hanno totalizzato dieci punti nelle prime quattro giornate di quest’anno.

Proprio contro i giallorossi, Luciano Spalletti ha in mente un grosso cambiamento. Il tecnico toscano, infatti, sta pensando di schierare Elmas sulla corsia destra, mettendo così in panchina sia Hirving Lozano che Matteo Politano. Tuttavia, oltre alle normali questioni di campo, bisogna registrare delle importanti novità in sede di calciomercato.

Napoli, il Marsiglia ha chiuso per l’acquisto di Ounahi dell’Angers: i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘SerieANews.com’, infatti, il Marsiglia ha chiuso per un obiettivo di mercato del Napoli di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli per Azzedine Ounahi. Il club francese ha accelerato per il marocchino dopo che il Torino di Ivan Juric ha chiuso per Ilic, vecchio pallino di Ivan Juric.

Il Marsiglia per acquisire le prestazioni di Ounahi dovrebbe pagare all’Angers circa 10 milioni di euro. Nonostante la mancata intesa per prendere il calciatore marocchino, il quale sarebbe arrivato comunque a giugno, il calciomercato del Napoli è stato comunque positivo. Gli azzurri, infatti, hanno puntellato la rosa con gli arrivi di Bereszynski e Gollini. Questi ultimi due sono arrivati dopo uno scambio di prestiti, rispettivamente, con Alessandro Zanoli (andato alla Sampdoria) e Salvatore Sirigu (nuovo portiere della Fiorentina).