Milan-Sassuolo, la decisione su Calabria e Theo Hernandez

Milan-Sassuolo potrebbe permettere agli uomini di Pioli di riscattare un momento decisamente complicato, iniziato con il pareggio contro il Lecce e proseguito con il ko in Supercoppa e con il recente ko per 4-0 contro la Lazio

Buone notizie dall’infermeria per Pioli. Il tecnico rossonero potrebbe recuperare Calabria e Theo Hernandez dopo i recenti ko. Per quel che riguarda il terzino francese, l’allarme sembrerebbe essere ormai totalmente rientrato. Theo Hernandez ha svolto lavoro in gruppo e stringerà i denti in vista della prossima sfida contro il Sassuolo. Stesso discorso per Calabria. Dopo la forte conclusione al polpaccio, il terzino rossonero ha svolto il suo lavoro regolarmente in gruppo, e salvo clamorosi colpi di scena scenderà in campo dal primo minuto sulla corsia di destra.

Sorride Pioli, ma attenzione alle possibili novità a centrocampo. Ballottaggio serrato tra Pobega e Krunic per sostituire lo squalificato Bennacer. Non è escluso che i due centrocampisti possano scendere in campo contemporaneamente, con Krunic schierato nel ruolo di trequartista al posto di Diaz. Occhi puntati anche sulla forte candidatura di De Ketelaere, pronto a insidiare la titolarità di Giroud o dello stesso Diaz.

Per quel che riguarda l’infortunio di Maignan, invece, il portiere francese potrebbe tornare a disposizione dalla prossima settimana. Segnali incoraggianti dall’infermeria, ma bisognerà capire se lo staff medico rossonera darà il suo via libera definitivo. Nella peggiore delle ipotesi, Maignan tornerà in campo entro i primi dieci giorni di febbraio. Da valutare, invece, le condizioni di Florenzi e Ibrahimovic, ancora fermi ai box.

Milan-Sassuolo, le scelte di Pioli e le novità su Zaniolo

Come confermato da Sky Sport, il Milan avrebbe abbandonato definitivamente la pista Zaniolo. L’esterno offensivo della Roma potrebbe dire sì alla corte del Bournemouth, dopo la ricca offerta da parte del club inglese nei confronti dei giallorossi. Ritirata totale da parte del Milan: Maldini non parteciperà ad asta al rilancia. Il futuro di Zaniolo, quindi, potrebbe essere in Premier League. Ora il Milan, però, si concentrerà solo sul campionato. Ecco le probabili formazioni di Milan-Sassuolo:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Pobega/Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Traorè; Berardi, Defrel, Laurienté