Milan, Pioli il nuovo ruolo di De Ketelaere e le novità dall’infermeria

De Ketelaere potrebbe cambiare ruolo in maniera definitiva in vista della seconda parte della stagione. Dopo le difficoltà di inizio stagione, il giovane fantasista belga potrebbe rinascere in una nuova posizione: Pioli è pronto a mettere in atto la nuova idea

De Ketelaere prima punta: sarà questa la nuova idea di Pioli in vista del girone di ritorno. Il tecnico rossonero sarebbe pronto a valutare il centrocampista belga nella nuova posizione di centravanti. Il diretto interessato, dal canto suo, aprirebbe molto volentieri alla nuova sfida e potrebbe vestire i panni di vice Giroud già dalle prossime giornate. De Ketelaere potrebbe essere adattato sia nei panni di falso nueve, sia nel solito ruolo da trequartista, contendendo una mano a Diaz.

Detto questo, Pioli inizierà a schierare De Ketelaere nel nuovo ruolo già dalle prossime giornate. Il tecnico avrà bisogno di capire le prime risposte per poi valutare pregi e difetti in chiave futura. Non solo De Ketelaere, attenzione anche a Origi, pronto ad alternarsi sia nei panni di prima punta, ma anche nelle vesti di vice Leao partendo da sinistra. Questa seconda ipotesi, nel dettaglio, potrebbe aprire le porte alla possibile cessione di Rebic in vista della prossima estate. Escluso un addio già nell’attuale finestra del calciomercato invernale.

Per quel che riguarda il calciomercato, Maldini e Pioli hanno confermato la chiusura delle operazioni: mercato chiuso. Occhio, però, al capitolo cessioni. Bisognerà capire se Adli, per esempio, accetterà di recitare un ruolo marginale anche nella seconda parte della stagione. In caso contrario il Milan potrebbe accontentare la volontà del giocatore aprendo all’idea di prestito per i prossimi sei mesi.

Nuovo ruolo per De Ketelaere e la situazione infortunati

Come accennato, Pioli proverà a lavorare con forte decisione sul nuovo ruolo di De Ketelaere, soprattutto in vista degli impegni caldi della stagione. Restano da valutare, infatti, i diversi infortunati. Maignan potrebbe tornare in campo a fine gennaio, mentre per quel che riguarda Ibrahimovic, l’attaccante svedese dovrebbe riprendere a lavorare con il gruppo squadra a febbraio.

Stesso discorso per Florenzi, l’ex terzino della Roma, salvo clamorosi colpi di scena, riprenderà ad allenarsi con la squadra tra poche settimane. Buone notizie dall’infermeria rossonera.