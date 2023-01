Milan, Pioli sorprende tutti: Leao in panchina contro il Sassuolo

Il Milan di Stefano Pioli sta giocando in questi minuti contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, ma lo sta facendo senza Leao.

Il Milan sta attraversando un bruttissimo periodo di crisi. I rossoneri, infatti, dopo la vittoria dello scorso 4 gennaio contro la Salernitana di Davide Nicola, hanno sia totalizzato solo due punti in tre partite di campioanto che perso la Supercoppa italiana contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Ma quello che più sta facendo preoccupare i tifosi del ‘Diavolo’ è la condizione della squadra guidata da Stefano Pioli. Il Milan, al netto dei risultati che non stanno arrivando, sta infatti fornendo delle prestazioni veramente di bassissimo livello, soprattutto nelle gare contro l’Inter e Lazio.

Dopo questa serie di risultati così negativi, il Milan ha visto scappare il Napoli di Luciano Spalletti. I rossoneri, infatti, hanno adesso un distacco di ben dodici punti rispetto ad Osimhen e compagni. Il ‘Diavolo’ è chiamato adesso a battere il Sassuolo, ma Stefano Pioli ha compiuto una scelta davvero spiazzante.

Milan, Stefano Pioli: “Perché ho lasciato Leao in panchina? E’ stata una scelta dettata dalle condizioni”

Il tecnico rossonero, infatti, ha deciso di non schierare Leao nella formazione titolare che sta giocando in questi minuti a San Siro contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. E’ stato lo stesso Stefano Pioli, ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’, a spiegare questa sua scelta così sorprendente: “E’ stata una decisione presa dalle condizioni, Rafa ha giocato davvero tanto ed ha perso un po’ di brillantezza. E’ un giocatore davvero importante per noi, e lo sarà anche nel corso della gara”.

Il tecnico del Milan ha poi continuato il suo intervento: “De Ketelaere titolare? Sta crescendo, ha le qualità per cercare di diventare decisivo, soprattutto in questa partita. Cosa ci aspettiamo da questa sfida contro il Sassuolo? Di essere i padroni del campo, di fare la partita e di cercare di proporre diverse soluzioni d’attacco. Se questa gara può rappresentare una svolta? Deve essere il match della ripartenza e del voltare pagina. Dobbiamo sicuramente ottenere i tre punti, dobbiamo farlo con una prestazione energica ed altrettanto tecnica”.