Il Verona insegue il miracolo salvezza: 1-1 contro l’Udinese

La sintesi di Udinese-Verona, posticipo del lunedì della 20esima giornata di Serie A: il match termina in pareggio, 1-1.

Mentre il calciomercato prosegue per ancora qualche ora e l’Udinese è coinvolta nello stesso, la squadra di Sottil scende in campo per affrontare il Verona. Si tratta della gara che chiude la 20esima giornata di campionato. Nonché importante per i segnali di ripresa dei friulani così come per i veronesi, alla ricerca di punti per allontanarsi dalla classifica da incubo che li vede terzultimi.

L’Udinese si è schierata in campo col 3-5-2, formato da Silvestri – Becao, Bijol, Perez – Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie – Beto, Success. In panchina: Padelli, Piana, Festy, Masina, Lovric, Abankwah, Buta, Ebosse, Pereyra, Semedo, Pafundi. All.: Sottil

Il Verona ha risposto col 3-4-2-1 di Montipò – Magnani, Hien, Ceccherini – Depaoli, Tameze, Sulemana, Lazovic – Lasagna, Braaf – Djuric. In panchina: Berardi, Perilli, Zeefulk, Verdi, Piccoli, Terracciano, Ngonge, Kallon, Cabal, Duda, Coppola, Joselito. All.: Zaffaroni

Serie A, Udinese-Verona 1-1: la sintesi della sfida

La partita è cominciata con la rete al 4′ da parte dei padroni ma nella propria porta. Autorete di Becao, il quale devia di testa sulla conclusione di Lazovic dalla distanza e Silvestri non riesce a fare nulla. Poco dopo l’Udinese ci prova con Success, ma trova la respinta di Montipò. Il pallino del gioco resta in mano ai friulani, i quali al 21′ trovano l’agognata rete. Cross di Ehizibue rasoterra, c’è la sponda di Beto per Samardzic, che di sinistro angolato batte il portiere avversario per l’1-1. Alla mezz’ora ci prova anche Bijol ma si fa in parità negli spogliatoi.

Nel secondo tempo il Verona parte in avanti: Djuric fa sponda per Lasagna, che anticipa Bijol e Silvestri. Salva Perez. Subito dopo l’Udinese ci prova proprio con Perez da corner di Samardzic ma niente da fare. I ritmi sono decisamente calati e contribuiscono le varie sostituzioni. Gli ospiti provano a creare un pericolo al 75′ con Ngonge che calcia dal limite, ma la sfera finisce in corner. La sfida prosegue senza supremazia netta di una squadra sull’altra e, dopo cinque minuti di recupero, termina 1-1.

La classifica

Napoli 53, Inter 40, Lazio 38, Atalanta 38, Milan 38, Roma 37, Udinese 29, Torino 27, Bologna 26, Empoli 26, Monza 25, Fiorentina 24, Juventus 23, Salernitana 21, Lecce 20, Sassuolo 20, Spezia 18, Verona 13, Sampdoria 9, Cremonese 8.