Amrabat, offerta dalla big spagnola: rifiuto secco della Fiorentina

Amrabat continua ad essere nel mirino delle big d’Europa. La Fiorentina, però, non intende affatto cederlo adesso.

La Fiorentina, in questi giorni, sta provvedendo a chiudere una serie di operazioni tese a rafforzare la rosa a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano. Josip Brekalo, ad esempio, ha detto “sì” alla proposta ricevuta dalla Viola e al contratto fino al 2027 a 1.5 milioni netti all’anno. L’intesa è totale, con l’annuncio atteso a stretto giro di posta. Per quanto riguarda Sofyan Amrabat, per il marocchino continuano ad arrivare proposte ma l’ex Verona è destinato a restare a Firenze. Almeno fino al termine della stagione.

Nei giorni scorsi, ad esempio, era stato il Liverpool ad effettuare i primi sondaggi tesi a capire la fattibilità dell’operazione ma le richieste economiche del club toscano hanno poi spinto i Reds a cambiare obiettivo e prendere Cody Gakpo. In queste ore, invece, si è fatto avanti il Barcellona alla ricerca di elementi di qualità da regalare a Xavi entro la fine del mercato invernale così da aumentare le chance di vincere la Liga.

I blaugrana, stando a quanto riportato oggi su Twitter da Fabrizio Romano, hanno messo sul piatto un prestito oneroso (compreso tra i 3 e i 4 milioni) con diritto di riscatto per un totale di 40 milioni. Una proposta che, per usare non eufemismo, non ha affatto scaldato il cuore della dirigenza della Fiorentina. Salvo sorprese, quindi, l’interessamento mostrato dai blaugrana nei confronti del centrocampista è destinato a restare sulla carta.

Fiorentina, “no” secco al Barcellona per Amrabat

Due i motivi alla base del rifiuto della Fiorentina. In primis, l’importanza cruciale rivestita da Amrabat all’interno dello scacchiere tattico di Italiano. In secondo luogo, il poco tempo a disposizione per individuare un suo possibile sostituto (il mercato chiude stasera alle ore 20). La trattativa è finita in un binario morto. Quello che accadrà in estate, invece, non è ancora chiaro.

Amrabat, reduce da uno strepitoso Mondiale disputato in Qatar con la maglia della propria Nazionale, a dicembre nel corso di un’intervista non ha chiuso le porte ad un possibile trasferimento altrove. “Penso che il campionato spagnolo – le sue parole rilasciate a ‘Marca’ – sia una delle migliori competizioni al mondo, forte come la Premier League e la Serie A. Forse un giorno potrei giocarci, ho 26 anni e nessuno sa cosa può riservare il futuro“. Il Barcellona, può tornare a sperare. Il matrimonio può avvenire comunque, seppur posposto, di alcuni mesi.