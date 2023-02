Roma, torna Wijnaldum: l’idea di Mourinho dopo l’addio di Zaniolo

Wijnaldum scalda i motori e si prepara a riprendersi la Roma in vista della seconda parte della stagione. Il centrocampista olandese ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e potrebbe tornare tra i convocati già dalla prossima sfida

Sorride Mourinho: Wijnaldum è pronto a tornare a completa disposizione del tecnico portoghese in vista della seconda parte della stagione. Infortunio ormai messo alle spalle e conto alla rovescia per il ritorno in campo. Come cambierà la Roma con in ritorno dell’ex PSG. Il tecnico giallorosso confermerà il solito 3-4-2-1, attenzione, quindi, a chi lascerà il posto da titolare in favore di Wijnaldum.

Inizialmente Mourinho continuerà il suo percorso con Matic e Cristante in mezzo, soprattutto finchè il mediano olandese non abbia recuperato la sua migliore condizione fisica. In un secondo momento, Wijnaldum potrebbe prendere il posto di Matic e affiancare Cristante in mezzo al campo.

Una scelta che potrebbe confermare Pellegrini al fianco di Dybala in vista del girone di ritorno. La cessione di Zaniolo, senza un suo sostituto dal mercato, potrebbe far storcere il naso a Mourinho, soprattutto perchè potrà contare solo su El Shaarawy come potenziale alternativa ai due trequartisti giallorossi. Più defilato il profilo del giovane Volpato.

Wijnaldum si riprende la Roma: la probabile formazione contro il Lecce

Difficilmente l’ex PSG partirà titolare contro il Lecce, anzi situazione decisamente impossibile. Non è escluso, però, che Mourinho decida di concedere un po’ di minutaggio a Wijnaldum nel finale di gara. L’assenza di Zaniolo non cambierà il tema tattico della Roma, ma potrebbe complicare i piani di Mourinho in vista della seconda parte della stagione. Il tecnico della Roma, avrebbe gradito l’acquisto di un nuovo esterno offensivo. Di seguito le probabili scelte del tecnico portoghese in vista della sfida della 22^ giornata contro il Lecce:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Di Francesco, Colombo, Strefezza

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; El Shaarawy, Matic, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham