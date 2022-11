Infortunati Roma, la verità su Pellegrini e il ritorno di Wijnaldum

Tengono banco gli infortunati in casa Roma. Da valutare le condizioni di Pellegrini e Belotti in vista della ripresa del campionato in occasione del match contro il Bologna. Trapela sostanziale ottimismo

Piccole preoccupazioni per Mourinho in vista della prossima ripresa del campionato tra circa un mese. Il tecnico della Roma spera di poter recuperare subito Pellegrini e Belotti per poi averli a completa disposizione alla ripresa della Serie A in vista del match tra Roma-Bologna della 16^ giornata.

Problema muscolare ai flessori per entrambi. Nessun particolare allarme per Pellegrini, il quale potrebbe tornare ad allenarsi con il resto del gruppo già nel corso delle prossime settimane. La situazione verrà monitorata giorno dopo giorno, ma trapela grande ottimismo.

Occhio anche alle condizioni di Belotti. Il centravanti giallorosso ha accusato un problema muscolare nei giorni scorsi, ma il suo piano di recupero potrebbe coincidere con il ritorno in campo nel giro di 20 giorni. La sua disponibilità in vista della sfida contro il Bologna alla ripresa del campionato non sembrerebbe essere a rischio.

Infortunati Roma, piccolo allarme Wijnaldum

Buone notizie per Pellegrini e Belotti, leggero punto interrogativo sull’infortunio di Wijnaldum e sul suo possibile ritorno in campo alla ripresa del campionato. Il centrocampista olandese potrebbe tornare a disposizione solamente a fine gennaio.

Il suo programma di recupero procederà con estrema calma nel corso delle prossime settimane. Nessuna corsa contro il tempo e nessuna forzatura sul suo ritorno in campo dopo la frattura del perone. Wijnaldum potrebbe anticipare il suo ritorno nella metà del mese di gennaio.