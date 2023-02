La Roma saluta Zaniolo, ma Mou ha un paio di motivo per sorridere

Dopo la cessione di Nicolò Zaniolo al Gatasaray, per la Roma di José Mourinho bisogna registrare due importanti notizie.

La Roma di José Mourinho, al netto della sconfitta allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli di Luciano Spalletti capolista, è riuscita a totalizzare ben tredici punti in sei partite di campionato. Grazie a questi risultati, infatti, il team capitolino è riuscito ad arrivare fino al terzo in classifica.

Tuttavia, nonostante questo recupero in campionato, la Roma è stata scossa da due eventi che hanno portato tantissima agitazione. Il primo è stato sicuramente l’eliminazione a sorpresa dalla Coppa Italia subita dalla Cremonese di Davide Ballardini. Mentre il secondo è rappresentato dal durissimo divorzio con Nicolò Zaniolo.

Dopo un tira e molla durato tutto il mese di gennaio, infatti, il giocatore italiano si è trasferito in questi giorni in Turchia per giocare con la maglia del Galatasaray. La Roma per questa cessione ha incassato circa 30 milioni di euro, comprensivi di bonus. Al netto dell’incasso dal suo addio, la questione che ha riguardato Nicolò Zaniolo ha dato più di qualche grattacapo a José Mourinho che, però, può comunque sorridere per due motivi.

Roma, José Mourinho può contare ora sui ritorni di Wijnaldum e Karsdorp: ecco tutti i dettagli

Come riportato dal portale ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, il tecnico portoghese per la sfida contro il Lecce di domani potrebbe tornare a disposizione ben due giocatori: Georginio Wijnaldum e Rick Karsdorp. L’ex Liverpool e PSG, dopo la panchina in Coppa Italia contro la Cremonese, potrebbe infatti giocare qualche minuto nel match del Via del Mare.

Per quanto riguarda Karsdorp, invece, si prospetta un ritorno in panchina per la gara contro il Lecce di Marco Baroni. L’olandese, dopo lo scontro con José Mourinho avvenuto a seguito della gara contro il Sassuolo, è pronto ad essere reintegrato dal tecnico portoghese. L’ex allenatore, di fatto, è anche obbligato a far tornare il calciatore, considerando anche il numero di terzini ristretto nella rosa capitolina.