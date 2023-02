Roma, Mourinho sorride a metà: ritorna Wijnaldum, ma è solo pari a Lecce

La Roma pareggia a Lecce. Dybala salva la situazione, ma per Mourinho bicchiere mezzo vuoto nella corsa Champions.

L’anticipo delle 18 vede la Roma di José Mourinho fare visita al Lecce al Via del Mare. In Salento i giallorossi cercano di consolidare la loro posizione in zona Champions League. Con la vittoria del Milan e con lo scontro diretto Lazio-Atalanta per Mourinho l’imperativo sono i tre punti.

La gara però si mette subito male per i giallorossi. Al 7′ Baschirotto anticipa Ibanez, con quest’ultimo che la combina grossa e fa autogol. La gara si mette quindi subito in salita per gli uomini di Mourinho che si devono aggrappare alla classe del solito Dybala. La Joya ci mette 10′ esatti per pareggiarla. Al 17′ del primo tempo l’argentino è infatti autore della rete del pari. La numero 11 questa stagione in tutte le competizioni.

Il Lecce si dimostra comunque una brutto cliente. La Roma ci prova, ma i salentini reggono. Nella ripresa Mourinho, consapevole dell’importanza in chiave classifica dei tre punti, si gioca le carte Belotti, Solbakken e Wijnaldum. Quest’ultimo al rientro dopo il lunghissimo infortunio che l’ha tenuto out per ben 181 giorni. Il risultato però non cambia nonostante i tentativi giallorossi nel finale. Tra Roma e Lecce finisce 1-1, autogol di Ibanez e rete di Dybala.

Roma, occasione persa in zona Champions: solo pari a Lecce

Con questo risultato la Roma fa un passettino avanti in zona Champions League. Considerando però i risultati delle altre squadre difficilmente Mourinho potrà considerare il pari di Lecce come un bicchiere mezzo pieno. Al di là della bella notizia del ritorno in campo di Wijnaldum, i giallorossi devono fare i conti con i 2 punti persi nei confronti del Milan, ma soprattutto del fatto che lo scontro diretto tra Lazio e Atalanta avrebbe potuto essere una ghiotta occasione per Mourinho e i suoi di cementare la posizione in zona Champions League.

Ecco la classifica aggiornata: Napoli 56; Inter 43; Roma 41*; Milan 41*; Lazio 39; Atalanta 38; Torino 30*; Udinese 29; Bologna 29; Empoli 27*; Juventus 26 (-15); Monza 26; Fiorentina 24; Lecce 24*; Sassuolo 23; Salernitana 21; Spezia 19*; Verona 14; Sampdoria 10; Cremonese 8