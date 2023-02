PSG, ancora problemi per Al Khelaifi: Mbappe può andare via a zero

Nuovi problemi per il PSG, reduce dall’eliminazione in Coppa di Francia. Mbappé, con una clausola, può svincolarsi gratis.

Il Paris Saint Germain è chiamato a rilanciarsi dopo la sconfitta patita mercoledì per mano del Marsiglia. Un ko doloroso, arrivato dopo le reti siglate da Alexis Sanchez e Ruslan Malinovskyi, che ha determinato la prematura eliminazione della squadra di Christophe Galtier dalla Coppa di Francia. Oggi il programma prevede la sfida contro il Monaco, quarto in classifica a -10 dalla vetta occupata proprio dal PSG costretto, nelle scorse ore, ha gestire un gran numero di notizie negative.

Alla sfida, ad esempio, non prenderanno parte due delle principali stelle della formazione presieduta da Nasser Al Khelaifi. Si tratta di Kylian Mbappé e Lionel Messi, attualmente ai box per colpa di alcuni infortuni rimediati di recente. Il francese, in particolare, si è fermato per colpa di un guaio bicipite femorale della coscia sinistra che lo costringerà a restare a riposo per un periodo non inferiore alle 3 settimane.

L’ex Barcellona, invece, ha accusato un problema muscolare alla coscia che ha destato una certa preoccupazione nell’ambiente anche perché martedì il Paris Saint Germain, nell’ambito degli ottavi di finale di Champions League, ospiterà il Bayern Monaco. Non proprio l’avversario più morbido che potesse capitare. E non finisce qua, perché nella giornata odierna sono emerse alcune indiscrezioni che gettano più di un’ombra sulla permanenza di Mbappé sotto la Tour Eiffel.

PSG, Mbappé può andare via

Nel contratto che lo lega al club, stando a quanto riportato da ‘The Athletic’, è presente una clausola che gli consentirebbe di svincolarsi in maniera unilaterale nel 2024. Il Real Madrid, che negli scorsi mesi aveva più volte tentato di prenderlo, resta alla finestra in attesa di tornare all’assalto e strapparlo ai rivali transalpini. Per Galtier, un problema in più da gestire in un periodo decisamente complesso.

Il matrimonio con Mbappé, autore fin qui di 25 reti e 6 assist in 26 apparizioni complessive, per un altro anno e mezzo proseguirà quindi. Quello che accadrà in seguito, invece, non è ancora chiaro. Per convincerlo a restare servirà di certo una campagna acquisti di livello internazionale. L’acquisto di Milan Skriniar, in tal senso, rappresenta un primo passo concreto per rinforzare la rosa ma serviranno altri acquisti. I Blancos, come detto, sono pronti a rifarsi sotto.