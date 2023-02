Champions League, il Benfica torna in campo: Grimaldo verso un nuovo record

Torna ufficialmente la Champions League. Domani sera andrà in scena la sfida tra il Club Brugge ed il Benfica di Grimaldo.

Dopo mesi di attesa questa sera tornerà ufficialmente la Champions League. Si parte subito con ‘il botto’ e tra poche ore andranno in scena le sfida tra Milan e Tottenham e soprattutto quella tra il PSG di Messi e Mbappe ed il Bayern Monaco. Si affrontano subito due delle principali favorite alla vittoria finale ma in questi due giorni ci saranno quattro sfide nel complesso molto interessanti. Una che ha catturato la nostra attenzione è quella tra Club Brugge e Benfica.

Quello in programma domani sera è probabilmente uno degli Ottavi con i club meno attesi in Champions, ma è una sfida molto interessante. Il Benfica ha vinto un girone durissimo contro Psg e Juventus mentre il club belga è una delle squadre che ha offerto il miglior gioco nel corso della competizione.

Nei lusitani ci sarà un particolare occhio di riguardo al forte terzino sinistro Alejandro Grimaldo, calciatore spagnolo e tra i migliori protagonisti nel suo ruolo nel corso della stagione. Il giocatore ha il contratto in scadenza a fine stagione e le sue prestazioni stanno attirando l’interesse di diversi top club italiani ed europei, e tra questi anche Inter e Juventus. Quella di domani sarà una sfida speciale per lui.

Champions League: Benfica, nuovo record per Grimaldo

Grimaldo è stato uno dei protagonisti della fase a girone della competizione, ha messo a segno due gol e due assist. Oltre a questo Grimaldo è stato inserito per ben due volte nella squadra della settimana. Gol, assist ma anche un grande apporto in fase difensiva con la squadra che subisce meno quando il terzino iberico è in campo.

Il match di domani sarà molto importante per Grimaldo che totalizzerà la sua cinquantesima presenza nella principale competizione continentale. Grimaldo ha vari record ed è tra l’altro il calciatore che ha segnato più gol su punizione in questa stagione. I suoi numeri sono ottimi e Grimaldo ha più volte dimostrato di essere un calciatore fondamentale per il suo club.