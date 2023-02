Milan, l’ex Eranio difende Tatarusanu: “Gli date troppe colpe…”

Il Milan si prepara ad affrontare il Tottenham in Champions League con il dubbio in porta legato a Tatarusanu. In sua difesa arriva Eranio.

Poche ore al ritorno in campo del Milan in Champions League, in una difficile sfida al Tottenham di Antonio Conte e Harry Kane. Entrambe quinte in classifica nei rispettivi campionati e alle prese con dei momenti di forma non eccezionali, le due formazioni puntano molto sul cammino in coppa. Ad accomunare i due club, inoltre, c’è anche il problema tra i pali.

Sia Milan che Tottenham si trovano infatti a dover schierare il proprio secondo portiere a causa dell’infortunio del titolare, in entrambi i casi francese. Se gli Spurs devono ricorrere a Fraser Forster al posto di Lloris, il Milan si affida di nuovo a Ciprian Tatarusanu, in attesa che Maignan torni a disposizione. Il numero 1 milanista è sostanzialmente fermo da fine settembre per una lesione al polpaccio, anche se potrebbe rivedersi entro marzo.

Nel frattempo, Pioli ha dovuto schierare al suo posto il 37enne rumeno, le cui prestazioni hanno però sollevato non poche critiche. Sul tema è intervenuto Stefano Eranio, ex centrocampista del Milan tra il 1992 e il 1997, parlando a ‘Tvplay.it’. “Quando le cose non vanno molto bene si cerca sempre un capro espiatorio, in questo caso Tatarusanu” ha detto Eranio.

Milan, Eranio è dalla parte di Tatarusanu

“Secondo me si sottolineano sempre le cose brutte, mentre quelle buone passano inosservate” ha spiegato l’ex centrocampista rossonero. Il problema, secondo Eranio, non è solo Tatarusanu, che sicuramente si è ritrovato con il difficile compito di sostituire Maignan, “un pilastro portante che dava fiducia”. In generale, è stato tutto il Milan a entrare in crisi, e c’era poco che il rumeno potesse fare per invertire la rotta.

“Prima c’era molto più entusiasmo. – sostiene Eranio – Penso che avrebbe sofferto anche Maignan, in un periodo come quest’ultimo che abbiamo visto”. In questa stagione Tatarusanu, arrivato nel 2020 come vice di Donnarumma, ha già giocato 21 partite tra tutte le competizioni. Per contro Maignan, a causa del suo infortunio, è sceso in campo in appena 9 occasioni.