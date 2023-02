Salernitana, oggi comincia l’era di Paulo Sousa: tutti i dettagli

A Salerno è pronta a cominciare l’era di Paulo Sousa. L’ex Fiorentina torna in Italia, ora i tifosi granata hanno una speranza.

La sconfitta contro l’Hellas Verona è stato come oltrepassare il Rubicone e per Nicola non c’è stato più modo di tornare indietro. Stavolta l’esonero sarà netto ed irreversibile, senza dietrofront e ripensamenti. In casa Salernitana, è già pronta a partire l’era di Paulo Sousa, che in giornata diventerà ufficialmente il nuovo tecnico dei granata.

Come raccolto dalla redazione di SerieANews.com, l’ex tecnico della Fiorentina firmerà oggi il contratto che lo legherà al club di patron Danilo Iervolino, sino al termine di questa stagione. E verosimilmente, andrà a dirigere il primo allenamento della sua esperienza all’Arechi. Decisiva anche la volontà dello stesso Paulo Sousa, desideroso da tempo di tornare in Italia e provare a misurarsi ancora su una panchina nostrana.

Per il tecnico portoghese, ci sarà una clausola di rinnovo automatico per la prossima stagione, in caso di permanenza in Serie A. Il giusto compromesso anche per la Salernitana, che si augura di aprire un ciclo tecnico di ampio respiro con l’ex centrocampista di Juventus e Borussia Dortmund. Presente all’interno del contratto, però, anche una clausola rescissoria che consentirebbe a Paulo Sousa di potersi svincolare tra un anno e mezzo, a patto che venga versata una penale (di circa un milione di euro).

Esonero Nicola e ingaggio Paulo Sousa: Salernitana, ecco quando diventerà ufficiale

L’annuncio ufficiale dell’arrivo di Paulo Sousa alla Salernitana arriverà soltanto dopo la separazione formale con Davide Nicola. Un passaggio di testimone, stavolta definitivo per chi solamente un anno fa avviava la storica e straordinaria cavalcata verso la salvezza dei cavallucci marini. In ballo una buonuscita per l’ex trainer di Crotone e Udinese, così da estinguere senza troppi impacci le mensilità rimanenti nel suo contratto con i granata.

Dalle 15.00, intanto, è atteso Paulo Sousa al Mary Rosi per dirigere il suo primo allenamento in Campania. Definito anche lo staff del nuovo corso: ben cinque persone saranno aggiunte, con lo storico vice Manuel Cordeiro al suo fianco. L’unico a restare del precedente organigramma sarà Michelangelo Rampulla come preparatore dei portieri, non a caso ex compagno alla Juventus proprio di Paulo Sousa.