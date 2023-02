Salernitana, adesso è ufficiale: Paulo Sousa sostituisce Nicola

La Salernitana, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto che il nuovo allenatore della prima squadra è Paulo Sousa

L’esperienza di Davide Nicola alla Salernitana è finita dopo circa un anno. Il primo ciclo ai granata si è concluso con una salvezza clamorosa. Il tandem con Walter Sabatini è risultato vincente: decisiva una rimonta pazzesca nelle ultime giornate, cosa che riuscì all’allenatore anche ai tempi del Crotone. Quest’anno, invece, le cose non sono andate per niente bene. Nicola era già stato esonerato qualche settimana fa, poi richiamato da Iervolino per mancanza di alternative valide.

Stavolta le cose sono andate diversamente. La Salernitana, dopo aver perso lo scontro diretto al Bentegodi col Verona per 1-0, ha scelto di mandare via Nicola. La vittoria al Via del Mare con il Lecce sembrava preannunciare un periodo positivo di risultati, tuttavia non è stato così. E infatti il distacco dalla terzultima, che è proprio il Verona, si è ridotto ed è solo di quattro punti. Troppo poco, considerando che il club granata ritiene di avere una squadra in grado di stare molto più in alto.

Salernitana, ecco Paulo Sousa: è ufficiale

Dopo il comunicato ufficiale -come riferito da SerieANews.com– dell’esonero di Nicola, è arrivato quello per Paulo Sousa che torna in Serie A dopo aver allenato la Fiorentina. Per il portoghese, un lungo giro del mondo dopo Firenze con esperienze in Cina, Francia, Polonia, Brasile. Non tutte positive ed è per questo che la panchina della Salernitana sarà molto utile a Paulo Sousa per rilanciarsi in un campionato difficile come la Serie A. La sua idea è quella di un calcio offensivo e sarà molto interessante capire come si calerà nella parte di un tecnico che deve conquistare la salvezza.

Iervolino vuole portare la Salernitana ad alti livelli e infatti non era andato giù il rendimento della squadra nemmeno quand’era a +9 sul Verona. Sono tanti i nomi valutati dal club granata come sostituto di Nicola, da Semplici a Mazzarri, passando anche per Montella e addirittura Benitez. Alla fine è arrivato Paulo Sousa, con De Sanctis che ha dichiarato: “Si tratta di un profilo internazionale, con grande esperienza e siamo convinti possa aiutarci a raggiungere la salvezza”.