Serie A, i top della giornata 22: comanda la coppia Osi-Kvara

La coppia Osimhen-Kvaratskhelia è una delle migliori d’Europa, soltanto Haaland e Foden hanno segnato di più. Osi e Kvara comandano anche la nostra classifica generale, avendo in mano rispettivamente il primo e secondo posto.

Procede ogni settimana il sondaggio sul canale Youtube di SerieANews (vi invitiamo ad iscrivere) riguardo ai migliori di ogni turno di campionato. Ricordiamo le regole: i calciatori presenti vanno comunque a punti. Il primo ne guadagna cinque, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno.

Stavolta hanno votato 4752 persone, vi ringraziamo per la partecipazione al sondaggio che ha stabilito dei verdetti importanti: l’aggancio di Koopmeiners a Tonali al secondo posto tra i centrocampisti, il sorpasso di Kvaratskhelia a Vlahovic alle spalle di Osimhen.

In porta trionfa Falcone, autore di parate pregevoli contro la Roma, la sua squadra del cuore. Tra i difensori spicca Di Lorenzo, protagonista di un’altra prestazione di grande spessore con l’assist ad Elmas per la rete del 3-0. A centrocampo domina Rabiot, decisivo per la vittoria della Juventus contro la Fiorentina.

Falcone sbarca sul podio dei portieri

Il Lecce sta facendo un ottimo campionato, riuscendo a portare a casa punti anche contro le big. Ha battuto l’Atalanta e la Lazio, ha fermato sul pareggio Roma e Milan. Un cammino raggiunto con la qualità del calcio proposto, il valore di giocatori come Baschirotto, Umtiti, Strefezza, Hjulmand, Colombo ma anche per le parate del portiere Falcone. C’è stato bisogno solo del rigore di Dybala per capitolare, nega più volte il gol ad Abraham. È partito di maggioranza, incassa il 60% dei voti

Al secondo posto c’è Musso dell’Atalanta, protagonista di una prestazione splendida all’Olimpico contro la Lazio. La parata sulla conclusione di Zaccagni è meravigliosa, incassa il 24% dei voti dei nostri utenti.

Chiude Montipò del Verona, autore soprattutto di un intervento fondamentale nel finale contro la Salernitana. La parata nella palla-gol di Piatek vale tantissimo, è determinante per tre punti che sono molto importanti in chiave salvezza.

Di Lorenzo è capitan costanza e aggancia Mazzocchi sul podio

Di Lorenzo spicca per la costanza delle sue prestazioni, sulla corsia destra è dominante per il lavoro compiuto in entrambe le fasi. A referto nelle tre competizioni ci sono due gol e cinque assist, l’ultimo domenica per Elmas in occasione del gol del 3-0 contro la Cremonese. Una palla meravigliosa per qualità della giocata e tempi con cui la conduce. Il capitano del Napoli conquista così il podio nella classifica generale, agganciando Mazzocchi.

Conquista la maggioranza dei nostri utenti con il 52% delle preferenze. Insegue Zappacosta (27% dei voti) che realizza un gol meraviglioso contro la Lazio, un tiro di destro che s’insacca sotto l’incrocio dei pali. Una giocata che gli ha trasmesso fiducia, autostima, ponendo le basi per una prestazione di grande livello. L’infortunio di Hateboer può consentirgli d’avere più spazio, magari a destra con Maehle a sinistra.

Udogie (17% dei voti) è un altro profilo giovane da considerare per la Nazionale del futuro. Il terzino sinistro classe ‘2002 ha sbloccato la partita contro il Sassuolo con un bel gol, partendo da sinistra, accentrandosi e trovando il gol con un tiro di destro.

Giulio Donati esprime un’altra bella favola del Monza di Palladino. L’infortunio di Carlos Augusto gli spalanca le porte del campo nella trasferta di Bologna dopo che non giocava dalla sconfitta contro la Lazio del 10 novembre scorso. Ripaga la fiducia con il gol-vittoria e una prova da incorniciare. Chiude la nostra classifica dei difensori della ventiduesima giornata con il 4% dei voti.

Koopmeiners raggiunge Tonali e insidia Milinkovic Savic

Koopmeiners è il cervello dell’Atalanta, ha la cabina di regia, guida tempi e azioni della squadra di Gasperini. Pressa, recupera palla, copre linee di passaggio, raddoppia, imposta il gioco, tutto viene fatto con spiccata intelligenza tattica. Prende il 24% dei voti, chiude al secondo posto nella classifica della giornata numero 22. Tre punti che gli consentono d’agganciare Tonali in seconda posizione, portandosi ad una lunghezza sola da Milinkovic Savic che comanda la classifica.

Nella graduatoria dei centrocampisti della ventiduesima giornata trionfa con il 48% dei voti Rabiot, che ha segnato il gol-vittoria contro la Fiorentina. È il sesto stagionale, un colpo di testa che gli consente di riscattarsi dopo l’ammonizione al primo minuto di gioco per un fallo su Nico Gonzalez. È bravo a non farsi condizionare troppo dal cartellino giallo ben figurando in entrambe le fasi.

Al terzo posto c’è Frattesi del Sassuolo con il 15% dei voti. È un martello per inserimenti di qualità, nei tempi giusti, ad Udine colpisce un palo che grida ancora vendetta.

Chiude Lazovic con il 12%, l’intuizione di piazzarlo tra le linee è stata determinante per la rinascita del Verona. Contro la Salernitana ha realizzato per il gol decisivo di Ngonge il quinto assist del suo campionato.

Vince Kvaratskhelia, insegue Hojlund

Kvaratskhelia è la guida della meglio gioventù del campionato italiano, il talento cristallino che sta infiammando il pubblico napoletano. Contro la Cremonese ha il merito di sbloccare la partita con una grande giocata: rinuncia al calcio d’angolo, va a prendere il pallone, punta Sernicola e spedisce il pallone nell’angolino opposto con un tiro di destro a giro.

I nostri utenti l’hanno premiato con il 62% delle preferenze, questo trionfo gli consente di andare al secondo posto nella classifica generale alle spalle del compagno di squadra Osimhen. La coppia Osi-Kvara così conquista anche la nostra classifica realizzata con le vostre preferenze.

Insegue Hojlund (22% dei voti), protagonista di una prestazione impressionante sabato sera all’Olimpico contro la Lazio. Ha messo in mostra una spiccata accelerazione sia nell’azione della rete dello 0-2 ma anche quando Provedel ha respinto il suo tiro.

Al terzo posto c’è Verde, protagonista di una doppietta in Empoli-Spezia. Per il rigore ha bisogno del secondo tentativo ma inventa un gol fantastico per il raddoppio dello Spezia, poi raggiunto dall’Empoli sul 2-2 in pieno recupero in dieci contro dieci.

Chiude la classifica Giroud (8% dei voti) premiato per il valore del suo gol contro il Torino. Un colpo di testa pregevole, un duello aereo vinto con Djidji che porta fuori il Milan dalla crisi.

La classifica della ventiduesima giornata

PORTIERI

Falcone 5 punti

Musso 3 punti

Montipò 2 punti

DIFENSORI

Di Lorenzo 5 punti

Zappacosta 3 punti

Udogie 2 punti

Giulio Donati 1 punto

CENTROCAMPISTI

Rabiot 5 punti

Koopmeiners 3 punti

Frattesi 2 punti

Lazovic 1 punto

ATTACCANTI

Kvaratskhelia 5 punti

Hojlund 3 punti

Verde 2 punti

Giroud 1 punto

La graduatoria generale ruolo per ruolo: Kvaratskhelia va al secondo posto

PORTIERI

Meret 31 punti

Vicario 28 punti

Falcone 13 punti

Montipò 12 punti

Maignan 10 punti

Ochoa 10 punti

Milinkovic Savic 10 punti

Silvestri 9 punti

Di Gregorio 9 punti

Audero 8 punti

Perin 7 punti

Carnesecchi 7 punti

Dragowski 7 punti

Handanovic 6 punti

Sepe 5 punti

Radu 5 punti

Musso 5 punti

Provedel 3 punti

Consigli 2 punti

Terracciano 2 punti

Szczesny 2 punti

DIFENSORI

Min-Jae Kim 20 punti

Baschirotto 11 punti

Mazzocchi 10 punti

Di Lorenzo 10 punti

Dimarco 9 punti

Udogie 9 punti

Smalling 8 punti

Danilo 8 punti

Carlos Augusto 8 punti

Milenkovic 7 punti

Theo Hernandez 6 punti

Mario Rui 6 punti

Umtiti 5 punti

Dumfries 5 punti

Ibanez 5 punti

Juan Jesus 5 punti

De Vrij 5 punti

Bremer 5 punti

Rrahmani 5 punti

Parisi 5 punti

Scalvini 5 punti

Zappacosta 3 punti

Acerbi 3 punti

Fazio 3 punti

Soppy 3 punti

Demiral 3 punti

Bijol 3 punti

Doig 3 punti

Kalulu 2 punti

Colley 2 punti

Darmian 2 punti

Toloi 2 punti

Valeri 2 punti

Ola Aina 2 punti

Djidji 2 punti

Aiwa 2 punti

Zalewski 2 punti

Posch 1 punto

Colley 1 punto

Chiriches 1 punto

A. Bastoni 1 punto

Schuurs 1 punto

Pongracic 1 punto

Holm 1 punto

Bradaric 1 punto

Casale 1 punto

Reca 1 punto

S.Bastoni 1 punto

G. Donati 1 punto

CENTROCAMPISTI

Milinkovic Savic 19 punti

Tonali 18 punti

Koopmeiners 15 punti

Lobotka 15 punti

Barella 14 punti

Anguissa 11 punti

Zielinski 10 punti

Bennacer 8 punti

Frattesi 8 punti

Brahim Diaz 7 punti

Vlasic 6 punti

Luis Alberto 6 punti

Calhanoglu 6 punti

Rabiot 6 punti

Lazovic 6 punti

Kostic 5 punti

Elmas 5 punti

Samardzic 5 punti

Radonjic 4 punti

Fagioli 4 punti

Miretti 3 punti

Hjulmand 3 punti

Baldanzi 3 punti

Lovric 2 punti

Malinovskyi 2 punti

Bonaventura 2 punti

Pereyra 2 punti

Ricci 2 punti

Sensi 2 punti

Marin 2 punti

Djuricic 1 punto

Zaniolo 1 punto

Lo. Pellegrini 1 punto

Thorstvedt 1 punto

Candreva 1 punto

Linetty 1 punto

ATTACCANTI

Osimhen 40 punti

Kvaratskhelia 24 punti

Vlahovic 19 punti

Dybala 14 punti

Rafael Leao 10 punti

Lookman 10 punti

Lautaro Martinez 9 punti

Dzeko 8 punti

Arnautovic 6 punti

Immobile 6 punti

Simeone 6 punti

Felipe Anderson 5 punti

Zaccagni 4 punti

Abraham 4 punti

Berardi 4 punti

Giroud 4 punti

Beto 3 punti

Bonazzoli 3 punti

Lozano 3 punti

Hojlund 3 punti

Laurientè 3 punti

Kean 3 punti

Nzola 2 punti

Ciurria 2 punti

Deulofeu 2 punti

Dia 2 punti

Rebic 2 punti

Daniel Maldini 2 punti

Colombo 2 punti

Luka Romero 2 punti

Pellegri 1 punto

Gabbiadini 1 punto

Verde 1 punto