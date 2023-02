Guardiola punge lo United: “Concorrenti sì, ma spendessero un po’ di più…”

Per Guardiola, nel corso di una conferenza stampa, ha mandato una frecciata al Manchester United di ten Hag.

Il 24esimo turno del campionato di Serie A ancora deve terminare, visto che quest’oggi si giocheranno Cremonese-Roma (ore 18.30) ed il derby Juventus-Torino (20.45). Queste gare sono fondamentali soprattutto per la lotta per accedere alla prossima edizione della Champions League, visto che il Napoli di Luciano Spalletti capolista ha ben 18 punti di vantaggio sul secondo punto.

Se in Italia c’è un assoluto dominatore, in Premier League bisogna registrare una serratissima corsa a due. L’Arsenal di Mikel Arteta ed il Manchester City di Pep Guardiola, infatti, sono divise solo da due punti, anche se i ‘Gunners’ recupereranno domani contro l’Everton la gara che hanno in meno rispetto ad Haaland e compagni.

Il Manchester City, invece, scenderà in campo questa sera contro il Bristol City, squadra di Championship, nel quinto turno di FA Cup. Nella conferenza stampa per presentare proprio questa partita, Pep Guardiola ha lanciato una ‘frecciata’ al Manchester United di Erik ten Hag.

Mancheser City, Guardiola: “Se lo United di ten Hag può diventare un possibile rivale per più trofei? Se spendessero un po’ di più”

Il tecnico spagnolo ha infatti parlato così dei ‘Red Devils’: “Se il Manchester United può diventare un possibile rivale per più trofei: “Concorrenti sì, ma se spendessero un po’ di più. Perché loro non hanno investito molto, vero? Sono nella posizione in cui dovrebbero trovarsi sempre, quando ho iniziato ad allenare il City ho pensato che lo United per storia e tutto sarebbe stato sempre così altamente competitivo.Ten Hag sta lavorando molto bene, si nota quanto siano impegnati i loro giocatori”:

Con queste parole, molto probabilmente, Pep Guardiola fa riferimento sia ai tantissimi soldi spesi dal Manchester United la scorsa estate (vedi i 100 milioni di euro per strappare l’estate scorsa Antony dall’Ajax) che ai problemi che hanno colpito il Manchester City. Sui Citizens, infatti, sono state avviate in Inghilterra delle indagini su presunte violazioni finanziarie.