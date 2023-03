Rinnovi Juventus, tre decisioni a sorpresa: c’è anche Rabiot

Tengono banco i rinnovi contrattuali in casa Juventus. La società bianconera dovrà risolvere le problematiche legate al futuro di Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot. Occhio ai possibili colpi di scena

Chi resterà alla Juventus nel corso della prossima stagione? La nuova società bianconera dovrà valutare con calma la situazione legata ai rinnovi contrattuali. Occhi puntato su Di Maria, il quale potrebbe decidere di lasciare la Juve già al termine della stagione dopo un solo anno di contratto. Rinnovo complicato, ma non impossibile. El Fideo potrebbe aprire alla conferma per un altro anno.

Non trapela grande ottimismo per il rinnovo di Cuadrado. L’esterno colombiano, appena rientrato dopo il recente infortunio, potrebbe lasciare Torino di fronte a una mancata proposta di rinnovo. Di fatto, come trapelato dalle ultime indiscrezioni, il giocatore vorrebbe valutare la conferma, mentre la Juventus sembrerebbe essere orientata verso la fine del matrimonio. Sono attese novità nel corso delle prossime ore.

Non solo Cuadrado, in bilico anche il futuro di Alex Sandro, anche se nelle ultime ore sarebbe trapelata una notizia sul potenziale rinnovo automatico del terzino brasiliano. 5-6 milioni di euro il suo attuale stipendio, la Juventus potrebbe aprire a un’ipotetica conferma solamente di fronte a uno stipendio più che dimezzato. I bianconeri valuteranno il da farsi soprattutto in caso di conferma della difesa a tre, dove Alex Sandro ha trovato affidabilità e costanza nel ruolo di centrale-sinistro.

Rinnovi Juventus, in bilico la posizione di Rabiot: le ultimissime

Oltre a Di Maria, Cuadrado e Alex Sandro, la Juventus dovrà fare i conti anche con il rinnovo di Rabiot. Il centrocampista francese andrà in scadenza il prossimo giugno 2023. La nuova società potrebbe decidere di presentare un’offerta contrattuale al ribasso rispetto agli attuali 7 milioni di euro netti, il centrocampista francese, dal canto suo, avanzerà un’offerta pari o superiore all’attuale ingaggio.

Non trapela grande ottimismo sul rinnovo, anche perchè Rabiot piace particolarmente in Premier League. Chelsea, Manchester United e Newscastle potrebbero piombare su di lui con forte decisione. La Juventus resta alla finestra.