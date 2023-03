“Può fare anche il centravanti”: Juventus, Allegri a sorpresa sul bianconero

Massimiliano allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il friburgo, e potrebbe schierare un centravanti a sorpresa.

Domani la Juventus tornerà a giocare l’Europa League nel match di andata degli ottavi di finale. Incontrerà il Friburgo dopo aver eliminato il Nantes. Di seguito le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa:

Sull’atteggiamento: “Propositivo perché domani è il primo step dove dobbiamo porre le basi per far sì che al ritorno saremo in vantaggio. Sappiamo che non è facile, il Friburgo è una squadra forte fisicamente, è quinta nel campionato tedesco e imbattuta nel girone di Europa League. Dobbiamo tornare a vincere in casa perché nelle partite di Champions e nella prima partita di Europa League abbiamo fatto solamente una vittoria”

Sull’umore dopo la sconfitta con la Roma: “Dopo la partita è normale che ci fosse molto dispiacere, rammarico, delusione. L’ho spiegato anche dopo la gara, quando ci sono queste situazione di instabilità in campionato come pareggi o perdi una partita sembra che crolli il mondo addosso. I ragazzi hanno reagito bene, ci siamo allenati bene. Domani dobbiamo scendere in campo e giocare di squadra, con grande rispetto. È importante vincere e cercare di non subire gol”

Sul tridente: “Di formazione non ho ancora deciso, stamattina avevo ancora acciaccati. Domattina vedrò chi avrò definitivamente a disposizione. Nello stesso tempo devo anche prendere in considerazione che domenica abbiamo un’altra partita e avremo anche Kean squalificato. Davanti devo gestire al meglio le forze”.

Su Pogba: “Ieri ha fatto un buon allenamento, stamattina ha fatto un po’ di differenziato e domattina capiremo se potrà essere a disposizione”.

Su Vlahovic: “Di lui sono contento, soprattutto nelle ultime partite come a Roma ha fatto bene a livello tecnico nel primo tempo. Giocare alla Juve e fare il centravanti titolare nella Juventus ha responsabilità diverse. Dusan è cresciuto, sta crescendo, come tutti i giocatori è normale che ci siano momenti in cui le cose vanno bene e altri meno bene. Gli attaccanti vengono valutati per i gol fatti. Ci sono state partite in cui ha fatto gol ma ha giocato tecnicamente male e domenica che ha giocato una buona partita a livello tecnico non ha fatto gol. Magari domani farà uno/due gol, e domani dopo la partita verrà visto tutto in modo diverso da parte esterna. Da parte mia, invece, i giocatori devono lavorare tutti i giorni per migliorare”.

Su Di Maria alla quarta da titolare: “Le partite si vincono di squadra, Angel è un giocatore straordinario e con la palla è diverso dagli altri. Ma questo non c’è bisogno di dirlo, è un campione che ha vinto tanti trofei. Sta bene fisicamente, domani partirà titolare. A partita in corso vedremo poi se riuscirà a portarla in fondo o meno”.

Su Bonucci: “Sta meglio, domenica ha giocato 45 minuti anzi 55. Sono contento della prestazione che ha fatto. Per domani dipenderà da Alex Sandro se sarà completamente recuperato o meno, in condizioni di giocare, poi lì deciderò”.

Sull’allenatore avversario: “Allena il Friburgo da tantissimi anni, credo dal ’95 se non sbaglio. Ha fatto un grande lavoro, la squadra è ben organizzata ed è un allenatore molto bravo”.

Su Chiesa come attaccante: “L’anno scorso abbiamo giocato con Chiesa centravanti. È un giocatore di altissimo livello tecnicamente: lo considero un attaccante, quindi può giocare anche centravanti come successo l’anno scorso. Ha tutte le caratteristiche per ricoprire tutti e tre i ruoli davanti”.

Su Kean: “Che Moise abbia sbagliato a Roma lo sa anche lui perché è stato il primo a chiedermi scusa appena sono rientrato negli spogliatoi. Pagherà la multa perché la società gli farà una multa ma è un giocatore della Juventus, importante per noi e che ha fatto gol importanti. Siccome abbiamo tre mesi da qui alla fine della stagione, con l’Europa League, il campionato e la Coppa Italia, c’è bisogno di tutti indipendentemente dagli errori. Gli errori li fanno tutti, lui lo ha commesso e ha pagato. Da questo errore uscirà più maturo”.

Su Pogba: “Oggi ha fatto differenziato, non ha lavorato con la squadra. Domattina faremo il punto, credo sia a disposizione ma lo vedremo. Ieri ha fatto un buon allenamento, stamattina ha fatto differenziato, domani mattina valuteremo”.

Su Grifo: “È un buon giocatore, lo sta dimostrando, fa gol e assist. Il Friburgo è molto bravo sui calci piazzati, diretti e indiretti, su questo dobbiamo stare attenti. Comunque lui è un giocatore di grande rispetto e di ottimo valore”.

Su Alex Sandro e De Sciglio: “Alex Sandro al 99% è a disposizione, a meno che non ci siano sorprese. De Sciglio assolutamente non è a disposizione, speriamo di averlo per domenica”.

Sulle trappola Friburgo: “Sono pienamente d’accordo perché domani va affrontata con grande rispetto altrimenti dovremo fare col Nantes. Dobbiamo porre le basi per far sì che in Germania abbiamo un vantaggio. Per avere un vantaggio, visto che i gol in trasferta non valgono più, dobbiamo vincere, che sia con uno o due gol di scarto. Non è facile, sarà una partita equilibrata. Loro sono una squadra fisica, che segna. Dobbiamo stare attenti. Dipenderà dal rispetto che avremo nei loro confronti, e dobbiamo averlo altrimenti ci faremo del male. Mancano due settimane alla sosta: abbiamo Friburgo andata e ritorno, la Sampdoria e l’Inter fuori”.