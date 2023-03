Milan, Leao e non solo: la crisi rossonera allarma i tifosi

Il Milan di Pioli ha perso anche contro l’Udinese, ma quello che preoccupa di più sono le prestazioni di Rafael Leao.

Il Milan di Stefano Pioli, dopo un mese di gennaio davvero terribile, sembrava che avesse superato il momento di crisi, ma gli ultimi risultati in campionato hanno di nuovo generato un nuovo grosso allarme tra le fila della squadra rossonera.

Il team meneghino, al netto del passaggio del turno in Champions League ai danni del Tottenham di Antonio Conte, è di nuovo piombato in una crisi di risultati. Il Milan, infatti, ha totalizzato solo un punto nelle ultime tre gare di campionato. La squadra di Stefano Pioli, dopo il ko contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano ed il pareggio interno contro la Salernitana, ha perso ieri sera contro l’Udinese di Sottil con un netto 3-1.

I rossoneri, di fatto, hanno meritato di perdere contro i friulani, considerando che non hanno mai dato la sensazione di avere la forza di poter riuscire a strappare i tre punti dalla Dacia Arena. Con il ko rimediato contro l’Udinese, di fatto, la situazione in classifica per il Milan si fa molto complicata, visto che non ha approfittato dei due scontri diretti di oggi: Lazio-Roma ed Inter-Juventus. Tra gli uomini più negativi di Stefano Pioli bisogna inserire sicuramente Rafael Leao.

Milan, è crisi per la squadra di Pioli: Leao preoccupa

L’attaccante esterno, di fatto, è stato avulso dal gioco per l’intera durata della partita contro l’Udinese. Proprio su Leao bisogna segnalare un ‘duro’ approfondimento della ‘Gazzetta dello Sport’: “La nota stonata è ormai il calciatore portoghese. Non segna da ben 11 partite, considerando che l’ultima rete l’ha realizzata il 14 gennaio contro il Lecce. L’ombra del rinnovo si aleggia su lui da diversi mesi. Leao sembra essere tornato quello di due anni fa, il ragazzo indolente che ha subito più di qualche strigliata da parte di Pioli ed Ibrahimovic. Non sorride più, e forse è questo il problema”.

Ma l’articolo della ‘Gazzetta dello Sport’ si è soffermato sulla situazione in generale del Milan: “La difesa rossonera non è più così impermeabile, visto che nel 2023 solo la Cremonese ha subito più gol dei rossoneri: 26 a 25. Tuttavia anche l’attacco non è più così pericoloso. Ibrahimovic contro l’Udinese si è segnalato solo per il rigore realizzato. Lo svedese, a differenza dell’ariete Giroud, vuole dialogare con il resto dei compagni. Un altro problema per Pioli è quello che chi subentra dalla panchina non riesce ad incidere”.