Juventus, ritorno di fiamma per l’attacco: vuole tornare in Serie A

La Juventus è vigile sul mercato ed ha cominciato a gettare le basi di un’operazione. Il dettaglio agevola i bianconeri.

L’inchiesta “Prisma” e i vari processi che la vedono coinvolta non consentono alla Juventus di pianificare con largo anticipo le prossime mosse di mercato. Molte operazioni, come ad esempio quella riguardante Davide Frattesi, sono state messe in stand-by così come quelle finalizzate a blindare i gioielli Adrien Rabiot e Angel Di Maria (entrambi in scadenza di contratto). I bianconeri, in ogni caso, sono vigili.

La strategia da attuare in estate consisterà nel regalare a Massimiliano Allegri una serie di talenti italiani, giovani con ancora ampi margini di crescita ma già pronti per esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi. Il profilo del classe 1999 in forza al Sassuolo piace molto, per la sua doppia capacità di rendersi utile in fase di interdizione e di realizzazione, ma prenderlo non si preannuncia facile a causa delle richieste economiche dei neroverdi (almeno 30 milioni) e della folta concorrenza.

Nei radar della Vecchia Signora c’è anche Nicolò Zaniolo. La sua permanenza al Galatasaray, che lo ha acquistato a titolo definitivo dalla Roma a gennaio, non è destinata a durare a lungo. A confermarlo è stato lui stesso, in un’intervista rilasciata domenica ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. “Non posso garantire che starò in Turchia per i cinque anni del mio contratto”. Parole che hanno riacceso immediatamente l’interesse della Juve.

Juventus, torna viva la pista Zaniolo

L’attaccante è legato al club giallorosso fino al 2027 tuttavia, su specifico input del calciatore, nell’accordo è stata inserita una clausola rescissoria da 35 milioni. Una cifra alla portata dei bianconeri che, come spiegato oggi dalla rosea, stanno mantenendo vivi “i contatti con l’agente” del calciatore al fine di gettare le basi del colpo da concretizzare poi in estate. Zaniolo, dal canto suo, ha voglia di tornare in Italia.

La sua esperienza al Galatasaray è iniziata bene (gol decisivo per battere il Kasimpasa) e gli consentirà di rimettersi in carreggiata, dopo l’ultimo turbolento periodo vissuto alla Roma da separato in casa. La sua intenzione, però, è quella di rientrare presto in Serie A. La Juventus è pronta a soddisfare le sue richieste. In estate, a Torino, andrà in scena una vera e propria rivoluzione azzurra.