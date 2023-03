La MLS pazza del Napoli: “Organizzatori pronti a fare follie!”

Tutti pazzi per il Napoli, anche negli Stati Uniti. L’MLS chiama la società di Aurelio De Laurentiis, organizzatori pronti a tutto pur di avere gli azzurri in tournée estiva

Una stagione da incorniciare, senza se e senza ma. Il Napoli di Luciano Spalletti attende solo di andare a dama in Serie A, nella speranza poi di piazzare un cammino storico anche in Champions League. La formazione azzurra è ormai in rampa di lancio, con un gioco spettacolare e con un ruolino di marcia da corazzata europea. Un qualcosa che anche al di là dell’oceano è stato notato, in vista e in attesa di quello che poi andrà ad accadere nel corso della prossima estate.

Sì, perché negli Stati Uniti si starebbe scatenando una vera e propria Napoli-mania. A rivelarlo è l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, che spiega come la Major League Soccer sia caduta follemente innamorata del gioco e degli uomini di Luciano Spalletti. Dopotutto, proprio dagli States erano partiti i primi versi amorosi per Osimhen e Kvaratskhelia. Quando? In occasione del Mondiale di Qatar 2022, quando il ‘New York Times’ si interrogasse sul perché mancassero i due migliori giocatori della Serie A. E due dei migliori talenti della next-gen globale.

“Pronti a fare follie”: organizzatori della MLS innamorati pazzi del Napoli di Spalletti

Secondo quanto scritto sulle colonne del noto quotidiano: “La richiesta della MLS è di quattro amichevoli estive con il Napoli negli Stati Uniti”. Un’ipotesi addirittura coadiuvata da un suggestivo incrocio con il Toronto dell’ex capitano azzurro Lorenzo Insigne. Ad agosto la formazione di Luciano Spalletti si concederà a qualche amichevole internazionale, ma nel mentre vanno avanti le trattative.

“Gli organizzatori sono pronti a fare follie”, assicura intanto ‘Il Mattino’. Sono tanti i tornei estivi pronti a ‘litigarsi’ la partecipazione o meno del Napoli. Dagli Stati Uniti, intanto, il richiamo per Aurelio De Laurentiis si fa molto forte. La Major League Soccer sarebbe innamorata pazza degli azzurri e dello spettacolo che i suoi giovani campioni potrebbero offrire al di là dell’oceano.