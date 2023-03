“Non si sa mai…”: Roma, un big non esclude la cessione

In casa Roma un big della squadra ha rilasciato un’intervista dove non esclude l’addio dal club giallorosso

La Roma ha utilizzato la sosta per le Nazionali per staccare la spina, soprattutto a livello mentale, dopo tre sconfitte nelle ultime quattro partite. La prossima sarà contro la Sampdoria, l’obiettivo è finire la stagione tra le prime quattro in modo tale da giocare la Champions nella prossima stagione. Una strada che i giallorossi potrebbero raggiungere anche attraverso l’Europa League. José Mourinho e i suoi ragazzi tengono molto alla competizioni e il prossimo turno sarà contro il Feyenoord.

Sarà molto interessante capire se ci sarà una squadra italiana capace di arrivare in finale. Mancano pochi mesi alla fine della stagione e quindi all’apertura ufficiale del calciomercato. In casa Roma si parla soprattutto delle parole di Tammy Abraham, centravanti titolare che non ha escluso la possibilità di andar via. Dichiarazioni che in questo momento della stagione fanno un po’ di rumore, nonostante l’inglese non si sia esposto moltissimo.

Roma, Abraham non esclude un ritorno al Chelsea

Tammy Abraham, centravanti della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘FourFourTwo’: “Ritorno al Chelsea? Adesso penso alla Roma, ma nel calcio non si sa mai… Il calcio è ovunque, non ho questioni in sospeso in Inghilterra e non ho fretta”. Poi prosegue: “Alla Roma potrei restare anche dieci anni, o forse no. Mai dire mai quando si parla del calcio”. Insomma, non è escluso che nel prossimo futuro l’attaccante giallorosso possa andar via per ritornare a vestire la maglia dei Blues. Il suo contratto scadrà nel 2026 e ci sarebbe bisogno di un’offerta convincente per lasciarlo partire.

Ma in linea generale, oltre ad Abraham, anche altri giocatori potrebbero lasciare la Roma. E non solo. Il futuro di Mourinho non è ancora definito. La sensazione è che molto dipenderà dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions League. Lo Special One ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e ci sono diversi top club su di lui. Tanti punti interrogativi che verranno risolti quando finirà la stagione.