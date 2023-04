Napoli-Milan, il gesto in campo manda i tifosi su tutte le furie

Il Napoli sta ospitando il Milan al Maradona e i rossoneri hanno messo da subito le cose in chiaro: il gesto di Rafa Leao sotto la curva dei partenopei.

Il Napoli sta ospitando al Diego Armando Maradona il Milan di Stefano Pioli. Pesa molto per Luciano Spalletti l’assenza di Victor Osimhen, assenza che si sta facendo sentire. I padroni di casa sono rimasti tramortiti dalla partenza di fuoco dei rossoneri. Rafael Leao la sblocca e poi fa un gesto sotto la Curva dei padroni di casa: pioggia di fischi per lui.

Il Napoli si è ritrovato, al Diego Armando Maradona, a dover fronteggiare un super Milan che ha voluto da subito mettere le cose in chiaro. Fin qui sta guidando i rossoneri un super Brahim Diaz che ha servito un assist a Rafa Leao, per il primo gol del Milan, e poi ha segnato il gol del raddoppio.

Il portoghese, dopo le tante polemiche, ha voluto anche zittire le critiche che ha ricevuto e ha segnato un super gol superando con lo scavetto Alex Meret tra i pali per la difesa estrema del Napoli. Proprio in occasione del gol, però, il gesto di Leao non è piaciuto ai sostenitori partenopei.

Napoli-Milan, Leao segna ma poi fa infuriare i tifosi partenopei: ecco cos’è successo al Maradona

Finora, quindi, alla fine del primo tempo, nessuno squillo per la porta di Mike Maignan. Anzi, la partita l’ha sostanzialmente fatta il Milan che questo mese ritroverà gli azzurri ben tre volte. Prima in campionato, proprio questa sera, poi in altri due match in Champions League. Ma i rossoneri hanno già voluto mettere le cose in chiaro: ce la metteranno tutte.

In ogni caso, Rafael Leao ha sbloccato questo match e ha però poi esultato in maniera alquanto esplicita sotto la Curva dei tifosi del Napoli, stuzzicandoli. L’esterno portoghese è stato poi anche ripreso dal direttore di gara. Non sono mancati tanti fischi nei suoi confronti, da parte di un pubblico decisamente tramortito e stuzzicato. Oltre il danno, la beffa ma i tifosi non ci stanno.