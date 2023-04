Juve, addio Vlahovic? Colpo di scena, dall’Inghilterra arriva la rivelazione

Dusan Vlahovic lascerà la Juventus al termine della stagione? La rivelazione dall’Inghilterra ha spiazzato i tifosi.

Il pareggio di ieri contro l’Inter non ha di sicuro limitato quelle che sono le speranze della Juventus. All’interno di una stagione molto complessa a causa della questione plusvalenze, la squadra di Massimiliano Allegri vive un momento molto positivo ed il finale di stagione potrebbe regalare un epilogo molto interessante ai tifosi bianconeri. Appena 6 punti di distanza dall’Inter quarta in classifica, l’Europa League ancora tutta da giocare ed ovviamente la Coppa Italia che si deciderà nel match di ritorno a San Siro.

Insomma, serve grande compattezza soprattutto in questo momento. C’è attesa per quella che sarà la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni per quanto riguarda i punti di penalizzazione. Se la Vecchia Signora dovesse vedersi restituire i 15 punti, la stagione potrebbe assumere un valore ancora diverso. Allegri è stato bravo a tenere la squadra concentrata sul campo, ed ora è il momento di tenere lo sguardo alto verso i prossimi impegni.

C’è, ovviamente, anche un discorso dirigenziale da tenere in considerazione. Dopo le dimissioni del CdA e gli addii di figure predominanti come Agnelli e Nedved, c’è un altro asset di persone che si sta occupando delle questioni interne ed ovviamente anche del mercato.

Juve, Vlahovic lascia a fine anno? Rivelazione dall’Inghilterra

Tra quelli che sono i casi interni di trattare, la Juventus alla fine della stagione dovrà chiarire il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo fino a questo momento non ha avuto il rendimento che tutti si aspettavano, a cominciare dai tifosi bianconeri. Un adattamento alla realtà juventina non completato in maniera ottimale, e questo potrebbe portare anche a decisione drastiche al termine della stagione.

Secondo quanto riportato dal portale inglese ‘FourFourTwo’ ci sarebbe ancora l’Arsenal sulla tracce dell’attaccante bianconero. Già prima dell’approdo a Torino, va detto, i gunners avevano fatto un sondaggio per Vlahovic, salvo poi vederlo passare alla Juventus. La situazione attuale, però, potrebbe favorire proprio un trasferimento per certi versi anche sorprendente.

La cosa che potrebbe spingere l’Arsenal potrebbe la volontà del giocatore: Vlahovic – si legge – pare sia predisposto ad ascoltare ed eventualmente accettare la proposta dell’Arsenal, soprattutto se i gunnersi dovessero vincere il campionato e dunque giocare da protagonisti la prossima Champions League.