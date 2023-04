Coppa Italia, stavolta la Cremonese crolla: la Fiorentina mette un piede in finale

Sorride alla Fiorentina l’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese: i viola passano per 2-0.

Dopo il controverso pareggio tra Juventus e Inter di ieri sera, con un finale incandescente che ha visto prima il gol di Cuadrado e poi il pari di Lukaku a tempo scaduto, è il momento dell’altra semifinale di Coppa Italia che vede opposte la Cremonese e la Fiorentina.

I padroni di casa sono l’indubbia sorpresa di questa edizione. Se in campionato la squadra di Ballardini è ormai relegata in fondo alla classifica, in Coppa Italia i grigiorossi sono stati capaci di fare un cammino fin qui esaltante, con gli scalpi autorevoli di Napoli e Roma. Per la Fiorentina la Coppa Italia invece rappresenta un obiettivo fondamentale, visto che potrebbe portare alla qualificazione alle competizioni europee. I viola infatti sono abbondantemente lontani dalle posizioni per accedere alle competizioni continentali e stanno facendo molto affidamento proprio sulla Coppa Italia per andare in Europa League dalla porta di servizio.

E sono proprio i viola a mostrare nei primi minuti maggiore convinzione, oltre naturalmente ad un maggiore tasso tecnico. Dopo 20′ di gioco è Cabral a portare in vantaggio i suoi su assist di Biraghi. La Cremonese impensierisce poco e nulla la retroguardia toscana e si va al riposo con il vantaggio della Fiorentina.

Coppa Italia, la Fiorentina mette l’ipoteca sulla finale

Gli uomini di Vincenzo Italiano fanno la partita anche nel secondo tempo. Nonostante una Cremonese che, anche grazie alla girandola dei cambi cerca di essere più propositiva, sono gli ospiti ad andare ancora una volta in gol. Stavolta dagli undici metri: Aiwu fa fallo di mano, che gli cosa anche un rosso, e Nico Gonzales converte in gol il calcio di rigore.

Finisce con un successo esterno per 2-0 da parte dei viola. La Fiorentina ipoteca così la finale anche se comunque nei 90′ di ritorno la Cremonese ha ancora la possibilità di poterla ribaltare. Appuntamento al 27 aprile, un giorno dopo Inter-Juventus per la gara di ritorno.