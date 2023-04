Inter, Inzaghi protegge la squadra: la risposta piccata ai giornalisti

L’Inter giocherà domani la gara di ritorno contro il Benfina, ma sta facendo rumore in queste ore una risposta di Simone Inzaghi.

L’Inter continua a compiere una serie di sali e scendi che potrebbe comportare la mancata partecipazione alla prossima edizione della Champions League. I nerazzurri, dopo aver vinto la gara di andata del quarto di finale per 0-2 (reti di Barella e Lukaku), hanno di fatto perso un’altra gara di campionato.

La ‘Beneamata’, infatti, ha perso sabato scorso in campionato a San Siro contro il Monza di Raffaele Palladino. I biancoscudati hanno portato tre punti storici con la rete dell’ex nerazzurro Luca Caldirola, già a segno nel 2-2 della partita del girone di andata. Adesso, di fatto, la situazione in classifica dell’Inter è molto complicata.

Il team nerazzurro, in attesa della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus di Massimiliano Allegri, è quinto in classifica con due punti di svantaggio dal Milan. Proprio per questa situazione in campionato, nonostante la grande Champions League dei suoi uomini, Simone Inzaghi è stato sommerso dalle critiche.

Inter, Simone Inzaghi in conferenza stampa: “Critiche? Fatele a me e non alla squadra”

Lo stesso allenatore, nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara di domani contro il Benfica, si è soffermato sulla condizione della sua squadra: “Critiche? Fatele a me e non alla squadra. Rischio esonero? Io sono abituato, visto che tutto questo è già successo prima delle gare contro il Barcellona e contro il Porto”.

Simone Inzaghi ha poi continuato il suo intervento: “Il percorso che stiamo facendo in campionato è insufficiente, non è da Inter, ma ci sono ancora otto partite per rimediare. Dobbiamo cercare di isolarci da tutto quello che succede incontro. Abbiamo diversi giocatori che hanno il contratto in scadenza, anche se si allenano sempre bene. Benfica? Squadra che corre e che crea tanto, dovremo occupare ogni singola porzione del campo”.