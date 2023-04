Leao, la pagella dopo Napoli è ‘esagerata’: “Giocata alla Diego!”

Rafael Leao travolgente in casa del Napoli. Le pagelle sono da leccarsi i baffi, c’è chi lo paragona al Diego simbolo del Maradona.

Un uragano che ha spaccato in due il Napoli, sia in campionato che nelle due sfide di Champions League. Rafael Leao è tornato in forma smagliante nel momento clou della stagione rossonera. E il Milan ringrazia il suo fuoriclasse per un insperato accesso alle semifinali e per un finale di temporada che si preannuncia a dir poco caldissimo. Soprattutto ora che un derby in salsa europea è di nuovo alle porte.

Dopotutto, il lavoro fatto dal portoghese è stato a dir poco clamoroso. Rafael Leao ha battuto un colpo da fenomeno nella partita, finora, più importante dell’annata rossonera. L’esterno del Milan ha corso settanta metri con il pallone fra i piedi, servendo all’anima gemella Olivier Giroud il più facile dei tap in. Un gol che ha difatti qualificato la formazione di Stefano Pioli alle semifinali, ma che può entrare di diritto tra i più belli della UEFA Champions League 2022-2023. Per la sfortuna del Napoli, per fortuna del Milan.

Napoli-Milan, Leao come Maradona? La pagella è ‘esagerata’: “Giocata alla Diego!”

Intanto, per Rafael Leao è un vero e proprio plebiscito sui quotidiani nazionali. Le pagelle fioccano con voti altissimi e con giudizi a dir poco ‘esagerati’. A colpire è l’analisi dell’edizione odierna de ‘Il Corriere della Sera’, che non si limita a premiare il portoghese con semplice e rotondo 8 finale.

“Il gol è suo al 90%, forse anche di più – esordisce il noto quotidiano, che poi si lancia in un paragone scomodo per i tifosi del Napoli – Quello sprint da 70 metri, saltando tre uomini, è una giocata alla Diego, a casa di Diego”. Il Milan si gode un Rafael Leao in versione top player, con lo stesso ex Lille che ha giurato amore ai colori rossoneri. Due piccioni con una fava per Paolo Maldini e Ricky Massara, pronti a chiudere l’annosa questione del rinnovo con la tanto agognata firma.