Italiane in Semifinale, De Siervo gongola: “Diritti tv, il valore è aumentato”

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, è intervenuto a commento dei risultati delle squadre italiane nelle competizioni europee.

L’Italia nei suoi club rinasce, dopo gli eventi del tutto negativi che in quanto a risultati, dopo la vittoria di EURO2020, hanno coinvolto la Nazionale guidata dal Ct Roberto Mancini. Milan e Inter, infatti, interpreteranno il derby in semifinale di Champions League. In Europa League la Juventus è approdata allo stesso risultato alla pari della Roma. La Fiorentina invece è in semifinale di Conference League.

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha così commentato i risultati di successo nelle coppe europee a ‘Gazzetta.it’: “Eccezionale, non era mai successo. Sono soddisfatto e ringrazio tutte le sette squadre che hanno tenuto alto il valore del nostro calcio in Europa. Siamo sul pezzo e lo stiamo dimostrando. Ci credevamo”.

Torna immediatamente il discorso dei diritti televisivi, rispetto al quale il dirigente afferma: “Siamo convinti che queste situazioni nell’anno della vendita dei diritti riporteranno in cima il nostro calcio. Stiamo ricominciando a raccontarci per quello che siamo”.

Serie A, l’Ad De Siervo: “Tutti hanno cercato di approfittare del calcio ‘decadente’, ma…”

L’Ad Luigi De Siervo indugia commentando il percorso intrapreso dal calcio italiano in quanto a squadre per cercare di tornare ad alti livelli e di riflesso rendere appetibile il prodotto Serie A sempre di più. Al quotidiano ha affermato: “Il percorso è stato lungo ed è sorto nel tempo. La competitività delle squadre si nota da quelle che vincono. Il nostro torneo resta avvincente”.

A dimostrarlo secondo l’amministratore delegato sono i fatti: “La Serie A è l’unico campionato in Europa nel quale negli ultimi 4 anni hanno vinto 4 diverse squadre. Questo ci ha portati verso un quadriennio. Speriamo adesso che sia un risultato duraturo nel tempo, che può avere impatto anche sui diritti tv. Tutti coloro che hanno provato ad approfittarsi del calcio “decadente” dovranno prendere atto che il valore adesso è aumentato”.