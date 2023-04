“Abbiamo passato momenti difficili…”: Milan, Pioli netto dopo il successo sul Lecce

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato dopo la vittoria dei rossoneri contro il Lecce. Ecco cosa ha dichiarato l’allenatore.

Il Milan piazza una vittoria importante a San Siro contro il Lecce. I rossoneri superano i salentini grazie ad una rete per tempo di Rafael Leao. Dopo la vittoria in Champions League contro il Napoli e la qualificazione alle semifinali, il Milan, in attesa del derby di coppa, risponde alla vittoria dell’Inter.

Una vittoria che, per i rossoneri, è importantissima in ottica qualificazione Champions League, nel duello a distanza contro l’Inter che oggi ha vinto contro l’Empoli. Con questo successo infatti il Milan supera nuovamente i cugini in classifica è agguanta la Roma. Naturalmente il tecnico Stefano Pioli è estremamente positivo. “Abbiamo avuto pazienza e siamo stati premiati.” ha dichiarato il tecnico a DAZN. “Forse abbiamo sbagliato troppe scelte nell’ultimo quarto di campo. La partita è chiaro che l’abbiamo fatta come l’abbiamo preparata. Abbiamo vinto senza rischiare quasi nulla. In queste partite sbloccare il risultato e partire forte è fondamentale. Parliamo tanto di energie dopo la Champions e l’abbiamo dimostrato.”

Poi un passaggio sul derby di Champions League e il prossimo match contro la Roma: “Ci aspettano due partite fantastiche, ma c’è tempo. Dobbiamo restare concentrati sul campionato. Ho detto alla squadra che le prossime due partite sono fondamentali, questa e quella della prossima giornata contro la Roma. E’ uno scontro diretto che, come si dice, vale doppio. Non abbiamo bisogno di stimoli. Sappiamo che dobbiamo provare a raggiungere chi ci sta davanti. Abbiamo passato momenti difficili, lo sappiamo, ma ne siamo usciti.”

Pioli su Leao: “Pochi lo possono reggere”

“Sono pochi i terzini che possono reggere Leao.” ha dichiarato a proposito del match winner Rafael Leao. “Ha tutto per poter migliorare anche queste cose e sono contento del gol di testa. Leao ha una fisicità importante.”

Passaggio anche per Krunic: “Sta crescendo molto, adesso è un calciatore che detta bene i tempi. E’ un giocatore importante. I centrocampisti oggi mi sono piaciuti tutti. L’importante è fare scelte giuste. Gli avversari sono alla fine quelli che ti mettono di fronte le scelte, la bravura è quella di interpretare bene le situazioni.”