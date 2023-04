Inter in finale, i tifosi della Juve si sfogano: Allegri nel mirino

L’Inter si guadagna un posto nella finale di Coppa Italia, ma i tifosi della Juventus si scatenano sui social: Allegri torna nel mirino

La rete di Federico Dimarco condanna la Juventus e porta Simone Inzaghi a giocarsi la sua ennesima finale di Coppa Italia in carriera. L’Inter tornerà nel palcoscenico di Roma, dove all’Olimpico avrà l’occasione di difendere la toppa guadagnata lo scorso anno proprio contro i bianconeri. Bianconeri che hanno sofferto il gioco e la proposta dei meneghini, padroni del campo dal primo all’ultimo minuto di gioco.

Un qualcosa che è tornato a far scatenare i tifosi della Vecchia Signora, inviperiti per l’ennesima sconfitta dei suoi. Dopo le tre di fila in campionato e quella ancora cocente contro il Napoli, si aggiunge anche questa di Coppa Italia contro i rivali di sempre. Perdere nel confronto con l’Inter non è mai facile per il popolo bianconero, che si interroga sul calo che la Juventus ha confermato anche nel ritorno di semifinale. Un calo che per i supporters ha un solo colpevole: Massimiliano Allegri.

Inter in finale, in casa Juve torna a spopolare #AllegriOut: tifosi inviperiti

Scelte di formazioni cervellotiche, gioco quasi del tutto assente e un approccio ben lontano da quello di un club che gioca per vincere. Sono queste le accuse che i tifosi della Juventus tornano a muovere nei confronti del proprio allenatore, mentre sui social spopola di nuovo #AllegriOut.

Migliaia e migliaia di tweet, post e stories contro Massimiliano Allegri. La sua Juventus rischia una nuova annata con zeru tituli, dopo aver perso l’occasione di riportare un titolo in bacheca dopo due anni di digiuno. Adesso alla formazione bianconera ha a disposizione soltanto l’Europa League, dove dinanzi avrà il Siviglia. Gli spagnoli non solo sono di casa nella competizione, ma sono reduci da una grandissima prova contro il Manchester United.

Un avvertimento bello chiaro alla Juventus, mentre i tifosi tornano ad interrogarsi sul reale apporto di Allegri alla causa della Vecchia Signora. L’eliminazione contro l’Inter, dopotutto, brucerà ancora per molto. Soprattutto dopo il pareggio al 94′ dell’andata.