Luciano Moggi: “Rinnovo automatico fino al 2027 per Allegri in un caso”

Dopo la sconfitta della Juventus di domenica contro il Napoli, Luciano Moggi si è soffermato sul futuro di Massimiliano Allegri.

L’ultimo turno di campionato è stato sicuramente contraddistinto sia dalle vittorie delle due milanesi che dal successo esterno del Napoli di Luciano Spalletti all’Allianz Stadium contro la Juventus. Proprio a seguito di questi risultati, in attesa della decisione della Corte di Appello della FIGC, la posizione tra le prime quattro della ‘Vecchia Signora’ è molto più precaria.

La squadra guidata da Massimiliano Allegri, infatti, è sì terza in classifica, ma con soli tre punti di vantaggio sul quinto posto: dove ci sono a pari punti il Milan di Stefano Pioli e la Roma di José Mourinho. La Juventus, ovviamente, non può permettersi di partecipare alla prossima edizione della Champions League. I bianconeri, di fatto, non possono perdere sia il prestigio che, soprattutto, i floridi incassi della massima competizione europea per club.

La Juventus, però, ha anche un’altra squadra per giocare l’anno prossimo la ‘coppa dalle grandi orecchie”. I bianconeri, infatti, possono qualificarsi per la Champions League anche con il successo dell’Europa League, dove i bianconeri sono attesi dalle due semifinali contro il Siviglia. Tuttavia, la possibile partecipazione alla massima competizione europea per club è strettamente legata anche al futuro dello stesso Massimiliano Allegri.

Juventus, Luciano Moggi sul futuro di Massimiliano Allegri: “Rinnovo? Sarà automatico in caso di Champions”

A confermarlo, ai microfoni ufficiali di ‘Radio Bianconera’, è Luciano Moggi: “Se la Juventus dovesse riuscire a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, per Massimiliano Allegri scatterebbe il rinnovo del contratto per altri due anni”.

Al netto delle voci sul suo futuro, il tecnico toscano ha davanti a sé questa sera un’altra gara fondamentale per questa stagione. La sua Juventus, infatti, giocherà questa sera al Meazza contro l’Inter di Simone Inzaghi la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il risultato dell’andata (1-1), di fatto, dàalle due squadre le stesse possibilità di qualificarsi per la finale della seconda competizione nazionale.