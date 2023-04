Il sindaco di Salerno si oppone al rinvio del match col Napoli: “Non si squilibri il campionato”

Dopo varie indiscrezioni, anche il sindaco di Salerno si è soffermato sulla possiblità di spostare di un giorno il match Napoli-Salernitana.

Dopo l’uscita dalla Champions League ad opera del Milan di Stefano Pioli, il Napoli ha dato subito un importantissimo segnale di ripresa. Il team partenopeo ha infatti battuto domenica sera all’Allianz Stadium la Juventus di Massimiliano Allegri.

Con questa vittoria, di fatto, il Napoli ha messo il punto esclamativo sulla vittoria finale di campionato. Gli azzurri hanno infatti la bellezza di diciassette punti di vantaggio sulla Lazio di Maurizio Sarri e già domenica potrebbero laurearsi già campioni d’Italia.

Se dovessero arrivare i tre punti contro la Salernitana guidata da Paulo Sousa, ed anche una non vittoria della Lazio al Meazza contro l’Inter di Simone Inzaghi, il Napoli avrebbe vinto ufficialmente il campionato di quest’anno. Proprio per questo motivo si sta discutendo molto di un possibile spostamento del match tra gli uomini di Luciano Spalletti ed i granata, anche se il sindaco di Salerno non è d’accordo con quest’ultima ipotesi”.

Napoli-Salernitana, il sindaco di Salerno: “Spostare la partita? Non si squilibri il campionato”

Il primo cittadino della città campana, Vincenzo Napoli, si è infatti espresso così a margine di un evento: “Abbiamo l’intenzione di fare dei passi ufficiali sia verso il Questore che il Prefetto. Il nostro obiettivo è quello che non si squilibri il campionato. Capiamo i motivi di ordine pubblico, anche se va fatta salva la regolarità della Serie A”.

Vincenzo Napoli ha poi continuato il suo intervento: “Le gare si possono spostare, ma sempre creando le condizioni in cui non si turbi né il prosieguo del campionato né il recupero sportivo e fisico delle squadre. Stiamo facendo un ragionamento equilibrato e razionale. Non stiamo facendo lotte di campanile. Penso che ci siano tutte le condizioni in cui la Salernitana non venga penalizzata da questo meccanismo che potrebbe diventare stritolante”.