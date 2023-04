Non solo Napoli-Salernitana: effetto domino, spostati altri match

Questa stagione di Serie A è forse una delle più belle degli ultimi anni. il Napoli che domina ed esprime un calcio spettacolare, la lotta per gli altri posti in Europa apertissima fino alle ultime giornate così come la lotta salvezza.

Un campionato interessante che, ad eccezione dell’imminente scudetto azzurro, è ancora incerto su tutti i verdetti finali.

Il fatto che il livello del torneo sia aumentato, è dimostrato dalle prestazioni europee delle squadre italiane. Cinque squadre nelle semifinali di Champions, Europa e Conference League sono un traguardo importantissimo per la Serie A, che sta passo dopo passo tornando in auge tra i campionati migliori d’Europa dopo qualche anno di declino.

Domenica potrebbe esserci il primo verdetto ufficiale del campionato: lo scudetto aritmetico del Napoli. Diverse le polemiche nei giorni scorsi a causa degli orari delle due partite decisive, Napoli-Salernitana e Inter-Lazio. La Lega Serie A ha accolto la richiesta del Napoli e delle autorità, decidendo di posticipare la gara, inizialmente prevista per sabato alle 15, a domenica alle 15. Il Napoli giocherà quindi dopo Inter e Lazio, conscia del risultato che potrebbe farli diventare campioni.

Serie A, posticipate due partite dopo quella del Napoli

Come un effetto domino, la Lega Serie A ha dovuto spostare anche altre due gare. Udinese-Napoli, gara infrasettimanale inizialmente prevista per martedì 2 maggio, è stata posticipata a giovedì 4 maggio alle 20.45.

Udinese e Sampdoria, invece, che era previsto giocassero domenica 7 maggio alle ore 15, scenderanno in campo lunedì 8 maggio alle ore 18.30.

Modifiche decise per consentire l’ordine pubblico alla gara di Napoli, in programma allo stadio Maradona, e gestire al meglio gli eventuali festeggiamenti in caso di vittoria matematica dello scudetto. Il timore dei disordini ha portato la Lega Serie A ha decidere per lo spostamento dopo il sollecito delle autorità.

Gli azzurri si laureerebbero campioni in caso di sconfitta o di pareggio della Lazio contro l’Inter. Ovviamente anche il Napoli dovrebbe vincere il derby capano contro a salernitana.

Attenzione alle prossime ore, che potrebbero segnare la storia della Serie A, insegnando al Napoli uno scudetto atteso per ben 33 anni.