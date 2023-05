Cessioni Atalanta, quattro casi delicati per la prossima stagione

Le cessioni dell’Atalanta potrebbe smuovere il calciomercato della Dea della prossima stagione. Occhi puntati sull’attacco nerazzurro, il quale potrebbe subire una vera e propria rivoluzione

Quali saranno le strategie future dell’Atalanta per la prossima stagione? Stando alle ultime indiscrezioni, i nerazzurri potrebbero confermare Gasperini sulla panchina della Dea. Occhio, però, alle conferme su Juric, accostato già da diverse settimane all’Atalante e pronto a dire addio al Torino qualora la Dea dovesse spingere il piede sull’acceleratore per convincerlo a dire sì.

Per quel che riguarda il mercato in uscita, Hojlund lascerà Bergamo solamente di fronte a un’offerta irrinunciabile da oltre 50 milioni di euro di euro. Sull’attaccante danese resta forte l’interesse di diverse squadre di Premier League, ma occhio alla Juventus e al Napoli. I bianconeri potrebbe riflettere sul potenziale affondo solamente in caso di addio a Vlahovic. Il serbo, per il momento, resta ancorato ai colori bianconeri in chiave presente e in vista del futuro.

Hojlund piace anche al Napoli. Qualora il Bayern Monaco dovesse piombare con forte decisione su Osimhen, non è escluso che i partenopei possano valutare concretamente l’affondo sul centravanti dell’Atalanta. In caso contrario, come anticipato, Hojlund resterà un’altra stagione a Bergamo prima di valutare il futuro. Punto interrogativo anche su Scalvini: il centrale difensivo piace all’Inter. L’Atalanta lo valuta circa 35 milioni di euro. Scalvini potrebbe rappresentare il nuovo rinforzo difensivo dell’Inter dopo l’addio di Skriniar.

Cessioni Atalanta, quale futuro per Zapata e Muriel

Non solo Hojlund e Scalvini, occhio anche alle situazioni legate al futuro di Zapata e Muriel. I due attaccanti colombiani, reduci da un’annata decisamente altalenante e abbastanza negativa, potrebbero lasciare l’Atalanta in caso di offerte irrinunciabili, ma anche per un progetto di ringiovanimento del reparto offensivo. Zapata potrebbe restare in Serie A: occhio al forte interesse del Torino.

Non è escluso che Zapata possa restare a Bergamo dopo un finale di stagione in crescendo, a quel punto Muriel potrebbe essere l’unico sacrificato del reparto offensivo. L’ex Siviglia piace in Liga, ma attenzione ai potenziali sondaggi di Udinese e dello stesso Torino, con i granata a caccia di un nuovo attaccante per la prossima stagione a prescindere dalla conferma di Sanabria.