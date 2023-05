Juventus, retroscena Pogba e svolta sul finale di stagione

Pogba è pronto a riprendersi la Juventus in vista del rush finale di stagione. Il centrocampista francese sembrerebbe aver recuperato la migliore condizione fisica e sarà un valore aggiunto per le prossime gare

Come cambierà la Juventus con il ritorno a pieno regime di Pogba? L’ex centrocampista del Manchester United, subentrato in maniera decisamente positiva nell’ultima sfida di campionato contro il Lecce, è pronto a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di recitare una parte da protagonista in questo finale di stagione. Anche Allegri, intervistato nel posto partita contro i giallorossi, ha rivelato di aver notato un Pogba in totale crescita, sia dal punto di vista della forma fisica, sia dal punto di vista mentale e del temperamento.

Difficilmente il francese partirà titolare nelle prossime partite, anche perchè lo stop lunghissimo da inizio stagione, difficilmente permetterà all’United di ritrovare il passo dei giorni migliori in maniera immediata e continuativa per tutti i 90 minuti. Ecco perchè Allegri potrebbe utilizzarlo come uomo spacca match a gara in corso. Non è escluso, però, che il francese possa tornare titolare per le ultime 2-3 partite di campionato e la semifinale di ritorno contro il Siviglia e per un’eventuale finale di Europa League.

Detto questo, il centrocampo della Juventus potrebbe cambiare in maniera radicale fin da subito. Con il ritorno a pieno regime di Pogba, potrebbe essere Fagioli a far posto al francese. L’ex Cremonese, però, potrebbe subentrare in campo a partita in corso, quando e se Pogba partita titolare, mentre potrebbe lasciare il campo nel corso della ripresa, se l’ex United dovesse subentrare nel corso dei secondi tempi. Il ballottaggio e staffetta, quindi, potrebbe essere proprio tra Pogba e Fagioli.

Pogba si è ripreso la Juventus: occhio anche a Bonucci

Non solo Pogba, attenzione anche al ritorno di prepotenza di Bonucci. Il capitano bianconero, protagonista in positivo nell’ultima sfida contro il Lecce, potrebbe ritrovare una maglia da titolare al posto di Alex Sandro.

Bonucci potrebbe tornare al centro della difesa con Bremer e Danilo centrali destro e sinistro. Gatti, in questo caso, potrebbe rappresentare la prima alternativa dalla panchina insieme ad Alex Sandro. Pogba e Bonucci sono pronti a riprendersi la Juve.